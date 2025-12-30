Agential Cannabis 2026: Internationale Cannabisbranche trifft sich in Bangkok

Im September 2026 richtet sich der Blick der globalen medizinischen Cannabisindustrie auf Südostasien: Mit der Agential Cannabis 2026 findet vom 23. bis 24. September 2026 im Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) die führende Fachmesse und Konferenz für medizinisches Cannabis im asiatisch-pazifischen Raum statt.

Die Veranstaltung bringt hochrangige Akteure aus Industrie, Regulierung und Wissenschaft zusammen und bietet eine internationale Plattform für den Austausch zu Marktentwicklungen, regulatorischen Rahmenbedingungen und technologischen Innovationen, die die Zukunft von medizinischem Cannabis in Asien und darüber hinaus prägen.

Im Mittelpunkt steht ein hochkarätiges Konferenzprogramm, bei dem Führungskräfte, Regulierungsbehörden und Branchenexperten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Wort kommen. Ergänzt wird dies durch eine globale Fachausstellung, die Lösungen, Technologien und Kooperationsmöglichkeiten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und weiteren internationalen Märkten präsentiert.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem betreiberorientierten Programm, das sich konsequent an den realen Bedürfnissen des Marktes orientiert. Themenschwerpunkte sind unter anderem Märkte und Investitionen, Produktion und Genetik, Künstliche Intelligenz und Technologie, regulatorische Entwicklungen sowie therapeutische Anwendungen.

Aufbauend auf dem Erfolg der AGENTIAL AI AgBio 2025 wurde das Messe- und Konferenzkonzept gezielt „von der Industrie für die Industrie“ entwickelt. Ziel ist es, über klassische Messeformate hinauszugehen und Raum für strategischen Dialog, globale Einblicke und nachhaltige Geschäftskontakte zu schaffen.

Aussteller- und Sponsoringmöglichkeiten sind ab sofort verfügbar. Aufgrund begrenzter Standflächen wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Weitere Informationen zu Referenten, Programmhighlights und Registrierung sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Veranstaltungsdetails im Überblick:

📅 23.–24. September 2026

📍 BITEC, Bangkok (Thailand)

🌐 www.agentialcannabis.com

📧 info@agentialcannabis.com

🤝 Partnerschaften & Medien: partners@agentialcannabis.com