Seit 2017 können Ärztinnen und Ärzte in Deutschland medizinisches Cannabis ohne vorherige Einzelfallgenehmigung verordnen. Das war der Übergang von Ausnahmegenehmigungen hin zur regulären Versorgung über Apotheken. Mit dem Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) wurde ab dem 1. April 2024 vieles neu geordnet: Cannabis als Medizin blieb verschreibungspflichtig, wird seitdem jedoch nicht mehr über ein BtM-Rezept, sondern über ein normales Kassen- oder Privatrezept verordnet. Dieser Überblick erklärt kompakt die Entwicklung – von den ersten Ausnahmegenehmigungen bis zu heutigen Regeln – und zeigt mit einfachen Beispielen, wie Patientinnen und Patienten konkret vorgehen.

Medizinal-Cannabisgesetz: Cannabis auf Rezept

Historisch begann der Zugang über Einzelfallgenehmigungen (BfArM), bevor 2017 das Gesetz „Cannabis als Medizin“ den Weg in die Regelversorgung öffnete. MedCanG führte anschließend eine eigenständige Rechtsgrundlage für Medizinalcannabis ein. Wichtig: Es geht immer um Arzneimittelqualität (GMP), ärztliche Indikation und Abgabe über Apotheken.

Das MedCanG von 2017 bis heute:

2017: Gesetz zur Änderung des Betäubungsmittelrechts (BtMG)

Mit dem Gesetz vom 10. März 2017 wurde der medizinische Einsatz von Cannabis erstmals umfassend geregelt. Ärztinnen und Ärzte durften fortan Cannabisblüten und standardisierte Extrakte auf einem Betäubungsmittelrezept verordnen, wenn andere Therapien nicht ausreichend wirkten. Cannabis blieb jedoch weiterhin ein Betäubungsmittel nach dem BtMG, sodass strenge Dokumentations- und Verschreibungs­regeln galten.

Auch der staatlich kontrollierte Anbau über die Cannabisagentur sowie Import und Abgabe unterlagen klaren Vorgaben. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen war möglich, wurde aber häufig im Einzelfall geprüft.

2017, erste Regelversorgung:

Btm-Rezept Pflicht Kasse oft Einzelfall Anbau staatlich geregelt

2024 tritt das Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) als Teil des Cannabisgesetzes (CanG) in Kraft

Seit dem 1. April 2024 gilt das MedCanG als neue Grundlage für den Umgang mit Cannabis zu medizinischen und medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken. Es löst die alte Betäubungsmittelregelung ab und entkoppelt medizinisches Cannabis vom BtMG. Dadurch kann medizinisches Cannabis nun wie andere verschreibungspflichtige Arzneimittel verordnet werden – ein spezielles BtM-Rezept ist nicht mehr erforderlich. Das Gesetz stärkt zudem die Rolle der Cannabisagentur, regelt Anbau, Import, Export und Forschung neu und schafft mehr Rechtssicherheit für Ärztinnen, Ärzte, Apotheken und Patientinnen und Patienten.

2024, MedCanG aktiv:

Kein BtM-Rezept mehr Anbau/Export neu geregelt Mehr Rechtssicherheit

Was bedeutet „auf Rezept“ ganz praktisch?

„Auf Rezept“ heißt: Eine Ärztin oder ein Arzt stellt eine Verordnung aus (z. B. für Blüten oder Extrakte), die in einer Apotheke eingelöst wird. Bei gesetzlich Versicherten ist eine Kostenerstattung nur nach vorherigem Antrag und Genehmigung durch die Krankenkasse möglich – bei schwerer Erkrankung und wenn andere Therapien nicht ausreichend wirken. Privatversicherte klären Erstattungsvoraussetzungen mit der Versicherung. Die meisten bestellen Cannabis online über Privatrezept.

Was MedCanG konkret ordnet

MedCanG bündelt Vorgaben zur Verschreibung, Abgabe und Überwachung in einem eigenen Gesetz. Zentrale Punkte sind: ärztliche Verantwortung (persönlicher Kontakt), klare Qualitätsanforderungen (GMP), Transparenz entlang der Lieferkette sowie verbesserte Kontrolle. Für Patientinnen und Patienten bleibt entscheidend: Die Therapie wird medizinisch begründet, fortlaufend evaluiert und dokumentiert.

Wege in die Therapie

Der Ablauf ist einfacher, wenn man die Schritte kennt. Die folgende Mini-Tabelle zeigt die wichtigsten Stationen.

Schritt Ziel Worauf achten? Indikation Therapiebedarf belegen Vorbefunde, Medikation bereithalten Aufklärung Nutzen/Risiken verstehen Wechselwirkungen ansprechen Verordnung Rezept erhalten Blüte vs. Extrakt klären Kontrolle Wirkung sichern Dosis anpassen

4 Säulen: Anbau, Import, Kontrolle, Apotheken (Abgabe)

Das MedCanG definiert, was unter medizinischem Cannabis zu verstehen ist: Pflanzen oder Pflanzenteile aus kontrolliertem Anbau sowie deren Zubereitungen dürfen für therapeutische und wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Delta‑9‑Tetrahydrocannabinol (THC) und andere Cannabinoide werden als Wirkstoffe erfasst.

Wesentliche Elemente:

Anbau • Cannabisagentur • deutsche Produktion

Säule 1: Der Anbau darf nur mit Genehmigung der Cannabisagentur erfolgen. Die bislang importabhängige Versorgung soll langfristig durch mehr heimische Produktion ergänzt und stabilisiert werden. Ein aktueller Hanfjournal-Bericht erläutert, wie deutsche Produzenten ihre Anbaurechte erweiterten, um die Versorgung zu sichern und die Qualität zu verbessern.

Genehmigung nötig

Produktion wächst

Qualität Fokus

Import Export • Genehmigungen • Ausschreibung

Säule 2: Ein- und Ausfuhren benötigen eigene Genehmigungen. Das Vergabeverfahren für den Anbau wurde vereinfacht; eine verpflichtende europaweite Ausschreibung ist seit 2024 nicht mehr vorgesehen. 2023 lag der Import noch bei ca. 32,5 Tonnen. 2024 stieg die Menge auf ca. 72 Tonnen, fast eine Vervierfachung im Vergleich zu 2023. 2025 nimmt der Import weiter zu auf 192,5 Tonnen erlaubte Importmenge.

2023: ca. 32,5 Tonnen

2024: ca. 72 Tonnen

2025: ca. 192,5 Tonnen

Qualitätskontrolle • Chargenprüfung • Sicherheit

Säule 3: Produzenten müssen strenge Qualitätsstandards nach GMP einhalten. Jede Charge wird auf Pflanzenteile, Schimmelsporen, Pestizide und Schwermetalle untersucht, bevor sie in die Apotheke gelangt.

GMP-Standard

Jede Charge geprüft

Vor Abgabe sicher

Apothekenabgabe • Dosierung • Beratung

Säule 4: Cannabisblüten und -extrakte werden wie andere Arzneimittel abgegeben. Fachpersonal informiert über Sorten, Dosierung und Anwendung.

Abgabe Apotheke

Beratung inklusive

Dosis anpassbar

Häufige Fragen aus der Praxis

Welche Darreichungsform? Blüten (Inhalation per Vaporizer) und standardisierte Extrakte (z. B. THC/CBD in festem Verhältnis) sind üblich.

Was ist mit Verkehrstüchtigkeit? Therapie und Teilnahme am Straßenverkehr müssen individuell bewertet werden. Kann ich reisen?

Innerhalb des Schengen-Raums gilt das Schengen-Formular; außerhalb der EU sind die Regeln je Land unterschiedlich (Botschaft/Behörde vorab fragen).