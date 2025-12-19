RQS Weihnachts-Geschenkguide für Grower

Entdecke warme, durchdachte Cannabis-Geschenke von RQS.



Es gibt etwas Erdendes an dieser Jahreszeit, die langsameren Abende, die gemütlichen Rituale und die Gelegenheit, jemanden mit einem Geschenk wirklich gesehen zu fühlen, das genau zu ihm passt. Für Grower bedeutet das oft Werkzeuge, Genetik oder kleine Upgrades, die ihr Kräuterhobby befeuern. In

dieser Saison präsentiert Royal Queen Seeds (RQS) eine Auswahl an Geschenken, die persönlich, praktisch und ein wenig magisch wirken, perfekt für alle, die das Kultivieren von Cannabis lieben.



Komplettes Cannabisanbau-Set

Wenn du jemanden kennst, der schon länger mit dem Gedanken spielt, anzubauen, sich aber noch nicht getraut hat, ist dieses Set ein liebevoller Schubs in die richtige Richtung. Das Komplettes Cannabisanbau-Set enthält alles von Easy Start Anzuchtzellen über organische Nährstoffe und Stofftöpfe bis hin zu Booster-Tabletten, Ernteschere und sogar einem Feuchtigkeitspack für das Curing.





RQS Kräutertrockner

Nach Monaten sorgfältiger Pflege verdient eine Ernte einen angemessenen Ort zum Ruhen. Der RQS Kräutertrockner ist ein durchdachtes Geschenk für Grower, die das Trocknen als Teil des Handwerks verstehen und nicht als bloßen Nachgedanken. Sein vertikales Design nutzt den verfügbaren Raum

optimal und ermöglicht gleichzeitig eine natürliche Luftzirkulation um jeden einzelnen Zweig. Ob zum Trocknen einer kleinen persönlichen Ernte oder zum Aufräumen eines belebten Growraums – er sorgt für Ordnung und Sicherheit in einer Phase, die oft improvisiert wirkt, und hilft dem Endergebnis, dem zuvor

investierten Aufwand gerecht zu werden.





Cookies Gelato Auto

Für Grower, die starke Genetik lieben oder gern etwas Neues ausprobieren, ist Cookies Gelato Auto ein festlicher Leckerbissen. Schnell, potent, süß und tief entspannend, genau die Sorte, die man sich für Abende aufhebt, an denen man wirklich abschalten will, Feiertage inklusive.





Titan F1

Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, der oder die sich für Zucht und Pflanzenwissenschaft begeistert, wird Titan F1 sie oder ihn zum Strahlen bringen. Einheitlich, widerstandsfähig, reich an Terpenen und überraschend leicht zu handhaben, dieser F1-Hybrid wirkt wie ein Blick in die Zukunft des

Homegrowing.

iGrowCan Tyson 2.0 Edition

Und für etwas Verspieltes ist die iGrowCan Tyson ein herrlich unerwartetes, strumpfgrößentaugliches Grow-Set. Mit kompakten, von Tyson ausgewählten Autos im Inneren ist es spaßig, unkompliziert und perfekt für alle, die ausgefallene Geschenke mit echtem Inhalt dahinter zu schätzen wissen. Von praktischen Tools bis hin zu legendärer Genetik bietet RQS Growern Geschenke, die sich warm, durchdacht und wirklich nützlich anfühlen – kleine grüne Lichtblicke für die stillen Wintermonate, die vor dir liegen.





Über Royal Queen Seeds:

Royal Queen Seeds (RQS) wurde 2007 in Amsterdam gegründet und ist Marktführer an der Spitze der globalen Cannabisgenetik-Branche. Das Unternehmen wurde bei den Emjays International Cannabis Awards 2024 in Las Vegas als „Beste Saatgutbank des Jahres“ ausgezeichnet. RQS wird von

einer inhärenten Leidenschaft für die Pflanze angetrieben und testet minutiös jeden einzelnen Samen auf Keimung, Vitalität, Ertrag und sowohl die Wirksamkeit für den Freizeitkonsum als auch für medizinische Zwecke. Diese Hingabe, kombiniert mit unermüdlicher Forschung und Weiterentwicklung, ermöglicht es dem Unternehmen RQS, Pionierarbeit zu leisten und Markttrends zu antizipieren, während es gleichzeitig erstklassige Sorten anbietet, die von einem Team von Biologen kuratiert werden. Das für seine Cannabisexpertise hoch angesehene Unternehmen stellt Growern auch umfassende Anbauratgeber, Ressourcen und Anleitungen für zur Verfügung. Es hat ein umfangreiches Sortiment moderner Sorten entwickelt, einschließlich selbstblühender und proprietärer F1-Hybriden, das den unterschiedlichen Bedürfnissen zeitgenössischer Grower aller Erfahrungsstufen – von Hobbyisten bis hin zu Profis – gerecht wird. Mehrere Cannabis-Cup-Siege und Auszeichnungen als „Beste Saatgutbank“ bei renommierten globalen Events wie den International Cannabis Awards und der Spannabis zeugen von der herausragenden Zuchtarbeit und Innovationskraft des Unternehmens. RQS ist derzeit in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA und über 20 weiteren Ländern in ganz Europa online tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Barcelona, Ladengeschäfte gibt es in Amsterdam und Durban (Südafrika).

Weitere Informationen sind auf Royal Queen Seeds zu finden.