Seeds66 gehört zu den Marken, die sich nicht über große Kampagnen definieren, sondern über eine kontinuierliche, solide Arbeitsweise. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich das Team mit Genetik, Sortenprofilen und der Frage, wie man ein Sortiment so strukturiert,

dass Nutzerinnen und Nutzer sich gut orientieren können. Die Marke wurde von Ingo und Will gegründet, die schon früh ein gemeinsames

Interesse daran hatten, Linien nachvollziehbar zu beschreiben und klare Informationen zugänglich zu machen. Aus einem kleinen Projekt entwickelte sich Schritt für Schritt ein Angebot, das heute in vielen europäischen Ländern wahrgenommen wird.

Das Sortiment von Seeds66 umfasst inzwischen rund zweihundert eigene Linien und mehr als zweitausend Sorten anderer Züchter.

Die Größe entsteht nicht durch zufällige Erweiterungen, sondern durch eine geordnete Struktur. Jede Sorte wird eingeordnet und mit

den Informationen versehen, die für eine fundierte Auswahl entscheidend sind. Viele Kundinnen und Kunden schätzen genau diese Übersichtlichkeit:

Die Beschreibungen sollen verständlich sein und zeigen, was eine Linie ausmacht und wofür sie geeignet ist.

Ein wichtiger Teil der Arbeit findet im Hintergrund statt. Seeds66 steht seit Jahren im Austausch mit verschiedenen Züchtern und Partnern

und sammelt Rückmeldungen aus der Community. Erfahrungen aus der Praxis helfen dabei zu beurteilen, welche Linien langfristig verlässlich bleiben.

Entscheidungen folgen dabei weniger kurzfristigen Entwicklungen, sondern orientieren sich an Stabilität, Nachvollziehbarkeit und dem Charakter einer Sorte.

Auch wenn Seeds66 als digitaler Anbieter arbeitet, bleibt vieles persönlich. Viele Abläufe entstehen im direkten Austausch – sei es durch Gespräche,

Vergleiche oder das Sammeln von Erfahrungswerten. Dieser Ansatz prägt die Marke bis heute und hat dazu geführt,

dass Seeds66 für viele Nutzerinnen und Nutzer zu einer verlässlichen Anlaufstelle geworden ist.

Nach mehr als einem Jahrzehnt hat sich Seeds66 weiterentwickelt, ohne die eigenen Grundprinzipien zu verlieren.

Die Kombination aus großer Auswahl, klarer Struktur und nachvollziehbaren Informationen bildet den Kern der Marke – und ist einer der Gründe,

warum Seeds66 im europäischen Umfeld einen festen Platz eingenommen hat.

Weitere Informationen zur Marke gibt es online auf Seeds66.