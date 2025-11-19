Bedrocan führt Bedrocan® forte ein – höherer THC-Gehalt bei unveränderter Genetik

Das international führende Pharmaunternehmen Bedrocan erweitert sein medizinisches Cannabisportfolio um ein neues Produkt: Bedrocan® forte. Die weiterentwickelte Variante des bekannten und weit verbreiteten Bedrocan®-Blütenmaterials weist künftig einen THC-Gehalt von 25 % statt bisher 22 % auf – bei identischer Genetik, identischem Terpenprofil und gleichbleibender pharmazeutischer Qualität. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach medizinischen Cannabisblüten mit höherem Wirkstoffgehalt. Deutschland ist das erste Land, in dem die neue Variante eingeführt wird.

Optimierte Produktion in neuer dänischer Anlage

Hergestellt wird Bedrocan® forte in Bedrocans hochmoderner Produktionsstätte in Dänemark. Das dortige Anbauteam hat die bestehenden Kultivierungsprozesse gezielt optimiert, um den THC-Gehalt der Sorte zu erhöhen. Zum Einsatz kommt weiterhin Cannabis sativa L. ‘Afina’, jener Chemovar, der bereits seit 2003 als Bedrocan® mit konstant 22 % THC in Apotheken erhältlich ist. Die Forte-Variante ist somit genetisch und chemisch vollständig identisch mit dem Originalprodukt – lediglich der THC-Gehalt wurde gesteigert.

Einhaltung der europäischen Standards

Wie alle medizinischen Cannabisprodukte des Unternehmens entspricht auch Bedrocan® forte den Anforderungen der Cannabis-Monographie des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.). Diese erlaubt natürliche Schwankungen von bis zu zehn Prozent gegenüber dem auf dem Etikett angegebenen Wirkstoffwert. Terpenprofil, Blütenstruktur, Dichte, Aussehen und Aroma bleiben unverändert und entsprechen exakt dem bislang etablierten Produktprofil.

Markteinführung ab Dezember 2025

Ab Dezember 2025 wird Bedrocan® forte als Wirkstoff für Rezepturarzneimittel in deutschen Apotheken erhältlich sein. Geplant ist zunächst die Auslieferung in Großgebinden zu 100 und 400 Gramm; kleinere Packungsgrößen sollen später folgen. Der Vertrieb erfolgt über einen neuen Kooperationspartner von Bedrocan, der zu einem späteren Zeitpunkt offiziell vorgestellt wird. Weitere internationale Märkte sollen sukzessive beliefert werden.

Höchste Qualitätsstandards und zuverlässige Versorgung

Bedrocan® forte wird – wie alle Sorten des Unternehmens – gemäß GACP (Good Agricultural and Collection Practice) sowie EU-GMP (Good Manufacturing Practice) produziert. Die vollständig standardisierten Produktionsbedingungen gewährleisten einen reproduzierbaren Wirkstoffgehalt und ein konsistentes Terpenprofil über alle Chargen hinweg. Damit bleibt Bedrocan seinem Anspruch treu, medizinisches Cannabis in Pharmaqualität bereitzustellen und gleichzeitig auf die therapeutischen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu reagieren.