Jubiläum: ein viertel Jahrhundert #CannaTrade

Georg Wurth erhält den 2024 CannaTrade Award Bild: cannatrade.ch

25 Jahre CannaTrade – Das grosse Jubiläum der internationalen Hanfmesse in Zürich

Vom 29. bis 31. Mai 2026 steht Zürich ganz im Zeichen der Hanfpflanze: Die CannaTrade

feiert ihr 25-jähriges Jubiläum – und lädt in die Halle 622 ein. Seit ihrer Premiere im Jahr

2001 hat sich die CannaTrade als älteste Hanfmesse Europas zu einem Treffpunkt für

Hanfinteressierte, Fachleute und Neugierige entwickelt. Was damals mit einer Vision

begann, ist heute ein internationales Festival rund um die vielseitige Nutz-, Medizin- und

Genusspflanze.

Auf über 6000 Quadratmetern präsentieren rund 150 Ausstellerinnen aus aller Welt ihre Produkte, Innovationen und Ideen. Von modernem Anbauzubehör über CBD- und Hanfprodukte, Kosmetik und Lebensmittel bis hin zu nachhaltigen Baustoffen und Rauchutensilien – hier gibt es alles, was die Hanfbranche zu bieten hat. Besucherinnen

können sich informieren, ausprobieren, einkaufen und erleben, wie vielseitig und

zukunftsorientiert Hanf heute ist.

Doch die CannaTrade ist nicht nur eine Messe – sie ist ein Festival für alle Sinne. Draussen

rund um die Halle lädt das Buds and Beats Festival zum Verweilen ein. Hier treffen feinste

Beats auf entspannte Stimmung, internationale Foodstände sorgen für kulinarische

Highlights, und in der beliebten Chill Out Area lässt sich das bunte Treiben gemütlich

geniessen. Die Smoking- und Music-Zone bietet den perfekten Ort zum Abschalten, während

Radio Rabe (Bern) mit bekannten DJs und DJanes für den passenden Sound sorgt. Und wer

Lust auf ein bisschen Nervenkitzel hat, sollte die Schweizermeisterschaft im Joint Rollen

nicht verpassen – hier sind Fingerspitzengefühl, Präzision und Kreativität gefragt.

Auch für die Fachwelt ist gesorgt: Am neu gestalteten B2B-Tag treffen sich Business-

Kundinnen und Branchenprofis zum entspannten Austausch. In der eleganten CB-Lounge entstehen neue Kontakte, Ideen und Kooperationen – ganz im Geist einer Branche, die wächst und sich stetig weiterentwickelt. Ein weiteres Highlight ist der CannaSwissCup, bei dem die besten CBD-Blüten der Schweiz prämiert werden. Der traditionsreiche Wettbewerb verbindet Fachwissen, Leidenschaft und Qualität – und sorgt jedes Jahr für Spannung und Begeisterung. Zum grossen Jubiläum hat sich das Team der CannaTrade zudem einige besondere Überraschungen einfallen lassen. Neben einem Rückblick auf 25 Jahre Hanfgeschichte dürfen sich Besucherinnen auf exklusive Jubiläumsaktionen und Highlights freuen, die in den

kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Klar ist schon jetzt: Diese CannaTrade wird

mehr als nur eine Messe – sie wird ein Fest für alle, die Hanf in all seinen Facetten lieben.

Die CannaTrade 2026 vereint Information, Inspiration und Unterhaltung wie keine andere

Veranstaltung. Sie ist Treffpunkt, Schaufenster und Festival in einem – ein Ort, an dem

Hanfkultur gefeiert wird, wo Menschen sich begegnen und wo Innovation auf Leidenschaft

trifft. Wer Hanf liebt, sollte sich dieses Jubiläum auf keinen Fall entgehen lassen.

Sichere dir jetzt dein Ticket und sei dabei, wenn Zürich vom 29. bis 31. Mai 2026 zur

Hauptstadt der Hanfkultur wird!

�� Alle Infos und Tickets: www.cannatrade.ch

�� contact@cannatrade.ch | �� +41 31 398 02 35