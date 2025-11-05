Jubiläum: ein viertel Jahrhundert #CannaTrade

25 Jahre CannaTrade – Das grosse Jubiläum der internationalen Hanfmesse in Zürich
Vom 29. bis 31. Mai 2026 steht Zürich ganz im Zeichen der Hanfpflanze: Die CannaTrade
feiert ihr 25-jähriges Jubiläum – und lädt in die Halle 622 ein. Seit ihrer Premiere im Jahr
2001 hat sich die CannaTrade als älteste Hanfmesse Europas zu einem Treffpunkt für
Hanfinteressierte, Fachleute und Neugierige entwickelt. Was damals mit einer Vision
begann, ist heute ein internationales Festival rund um die vielseitige Nutz-, Medizin- und
Genusspflanze.
Auf über 6000 Quadratmetern präsentieren rund 150 Ausstellerinnen aus aller Welt ihre Produkte, Innovationen und Ideen. Von modernem Anbauzubehör über CBD- und Hanfprodukte, Kosmetik und Lebensmittel bis hin zu nachhaltigen Baustoffen und Rauchutensilien – hier gibt es alles, was die Hanfbranche zu bieten hat. Besucherinnen
können sich informieren, ausprobieren, einkaufen und erleben, wie vielseitig und
zukunftsorientiert Hanf heute ist.
Doch die CannaTrade ist nicht nur eine Messe – sie ist ein Festival für alle Sinne. Draussen
rund um die Halle lädt das Buds and Beats Festival zum Verweilen ein. Hier treffen feinste
Beats auf entspannte Stimmung, internationale Foodstände sorgen für kulinarische
Highlights, und in der beliebten Chill Out Area lässt sich das bunte Treiben gemütlich
geniessen. Die Smoking- und Music-Zone bietet den perfekten Ort zum Abschalten, während
Radio Rabe (Bern) mit bekannten DJs und DJanes für den passenden Sound sorgt. Und wer
Lust auf ein bisschen Nervenkitzel hat, sollte die Schweizermeisterschaft im Joint Rollen
nicht verpassen – hier sind Fingerspitzengefühl, Präzision und Kreativität gefragt.
Auch für die Fachwelt ist gesorgt: Am neu gestalteten B2B-Tag treffen sich Business-
Kundinnen und Branchenprofis zum entspannten Austausch. In der eleganten CB-Lounge entstehen neue Kontakte, Ideen und Kooperationen – ganz im Geist einer Branche, die wächst und sich stetig weiterentwickelt. Ein weiteres Highlight ist der CannaSwissCup, bei dem die besten CBD-Blüten der Schweiz prämiert werden. Der traditionsreiche Wettbewerb verbindet Fachwissen, Leidenschaft und Qualität – und sorgt jedes Jahr für Spannung und Begeisterung. Zum grossen Jubiläum hat sich das Team der CannaTrade zudem einige besondere Überraschungen einfallen lassen. Neben einem Rückblick auf 25 Jahre Hanfgeschichte dürfen sich Besucherinnen auf exklusive Jubiläumsaktionen und Highlights freuen, die in den
kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Klar ist schon jetzt: Diese CannaTrade wird
mehr als nur eine Messe – sie wird ein Fest für alle, die Hanf in all seinen Facetten lieben.
Die CannaTrade 2026 vereint Information, Inspiration und Unterhaltung wie keine andere
Veranstaltung. Sie ist Treffpunkt, Schaufenster und Festival in einem – ein Ort, an dem
Hanfkultur gefeiert wird, wo Menschen sich begegnen und wo Innovation auf Leidenschaft
trifft. Wer Hanf liebt, sollte sich dieses Jubiläum auf keinen Fall entgehen lassen.
Sichere dir jetzt dein Ticket und sei dabei, wenn Zürich vom 29. bis 31. Mai 2026 zur
Hauptstadt der Hanfkultur wird!
�� Alle Infos und Tickets: www.cannatrade.ch
�� contact@cannatrade.ch | �� +41 31 398 02 35
. MeCaDt / Dr. Voss, M. A. / 05.11.2025 / Herzlichen Glückwunsch Georg Wurth ! / Hier möchte ich neben den Usern auch noch an die Patienten ansprechen. Ein jeder Patient hat Patient hat Anspruch darauf, mit zeitgemäßer Cannabismedizin versorgt zu werden. Bei Alzheimer, Demenz (Mikrodosierung) , Bluthochdruck, Multiple Sklerose und vor allem bei Parkinson hat die moderne Medizin NICHTS zu bieten. Ein Wissenschaftler hat 20 Jahre Forschung vorzuweisen, die Pflanze 1 Milliarde Jahre. Selbst schwere Parkinson Symptome verschwinden bereits beim Ausatmen des Cannabisrauchs. Nach dem Verschreiben inkl. Cannabisausweis-Verlängerung, können die Blüten für jede Erkrankung gefiltert werden. Bei Krebs wird Zellstress reduzierendes Ocimen benötigt. So werden aus 220 verfügbaren Sorten etwa 10 gefunden, welche besonders geeignet sind. Dann werden weitere… Weiterlesen »
Mittlerweile bin auch ich stolzes Mitglied eines seriösen Anbauklubs. Dort gibt es bestes, selbstgezogenes und legales Harz mit ordentlich THC, so wie es sein soll. Auf diesen erhebenden Moment musste ich tatsächlich 50 lange Prohibitionsjahre warten. Besonderen Dank an die SPD, die Grünen und die FDP, die mir dieses große Glück fürs Alter beschert haben !
Glückwunsch.
mfG fE