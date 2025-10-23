EVO NXT 2026: Hanf, Hype und High-Tech – ab nach Prag!

Prag ruft! Und diesmal nicht nur die Branche, sondern auch das Publikum. Die EVO NXT, das Business-Festival für Next Generation Products (NGPs), schlägt am 17. und 18. April 2026 ihre Zelte in einer der charmantesten Metropolen Europas auf – und öffnet erstmals auch für Endkonsument:innen die Tore.

Was passiert in Prag, bleibt in der Branche… oder wird gleich viral

Die EVO NXT geht 2026 in die Vollen:

📣 B2B + B2C in einer Show.

🎤 Konferenz + Masterclasses zum Anfassen.

🌱 Produktpräsentationen, wie sie bunter nicht sein könnten.

💬 Feedback in Echtzeit von Kund:innen & Profis.

Für Marken heißt das: Maximale Sichtbarkeit. Für Besucher:innen: Trend-Tiefgang mit Wow-Effekt. Und für alle: eine verdammt gute Gelegenheit, sich in eine der schönsten Städte Europas zu verlieben – wenn man das nicht ohnehin schon ist.

Warum EVO NXT und warum PRAG?

Weil Prag eben mehr ist als Bier, Burg und Becherovka. Es ist eine Stadt, die Tradition und Zukunft mit einer Lässigkeit verbindet, wie sie besser nicht zum Thema Cannabis, Innovation und moderner Lebensstil passen könnte.

👉 Zentral gelegen,

👉 schnell erreichbar,

👉 immer inspirierend –

Prag ist 2026 genau der Ort, an dem wir unsere Branche neu erfinden können. Also: Wer mitmischen will, sollte sich seinen Spotlight-Standplatz schnell sichern.

Cannabis auf der Bühne? Hell, yeah!

Mit der Öffnung für Endkonsument:innen ist die EVO NXT ein potenter Spielplatz für Cannabis-Marken, Start-ups, Aktivist:innen und kreative Köpfe. Was früher Messe war, wird heute zum Festival der Möglichkeiten.

Also, egal ob ihr Papers, Pens, Pot oder Politics bringt – wir sehen uns in Prag.