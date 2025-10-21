🌿 Braunschweig kifft jetzt legaler: 4 Strains Social Club öffnet seine Türen

Premiere in Niedersachsen: In Braunschweig dürfen Mitglieder des 4 Strains Social Club e. V. seit dem 11. Oktober 2025 endlich ganz offiziell ihre erste Ernte genießen. Ein kleiner Schritt für den Club, ein großer Schritt für die Cannabis-Kultur in Deutschland.

Was lange illegal war, wird jetzt mit Stolz abgegeben: Die Vereinsmitglieder haben in der Produktionsstätte in Jembke die erste preisgekrönte Sorte geerntet und feierlich in der Abgabestelle am Altewiekring in Empfang genommen. Mitten in der Stadt – und mitten in der Realität angekommen.

🚪 Eine Tür geht auf – für 65 glückliche Mitglieder

Der 4 Strains Social Club gehört zu den wenigen Anbauvereinigungen, die bereits nach nur wenigen Monaten ihre erste Ernte präsentieren können. In ganz Deutschland besitzen zwar rund 300 Clubs eine Lizenz – doch nur eine Handvoll konnte bislang tatsächlich Cannabis verteilen. Damit gehört Braunschweig nun zur Speerspitze der legalen Versorgung.

💡 App, Ausweis, Abgabe

Ganz modern: Über eine eigene App können Mitglieder ihre Portion vorab reservieren. Bis zu 50 g im Monat, natürlich nur gegen Altersnachweis und mit Mitgliedskarte. Kontrolle, Transparenz und Legalität stehen an oberster Stelle – und dennoch bleibt das gute alte Vereinsgefühl nicht auf der Strecke.

🗣️ „Wir machen’s sauber!“

Malte Martin, Geschäftsführer des Vereins, ist stolz – und hat auch einen klaren Appell:

„Wir liefern sauberes, geprüftes Cannabis in geprüfter Qualität – und helfen damit, Konsumierende vom Schwarzmarkt zu befreien. Aber dafür brauchen wir auch Unterstützung. Die Regeln sind streng, die Hürden hoch – doch wir zeigen, dass es geht!“

Und sein Ziel ist ambitioniert: Bis zu 500 Mitglieder sollen langfristig versorgt werden. Mit Cannabis – aber auch mit Aufklärung, Veranstaltungen und einem solidarischen Netzwerk.

Fazit: Gras wächst – und zwar richtig gut

Mit der erfolgreichen Ernte und Abgabe zeigt der 4 Strains Social Club, wie Cannabisregulierung auf Vereinsbasis funktionieren kann. Klar: Es ist noch nicht alles perfekt. Aber es riecht verdammt nach Fortschritt – und das nicht nur im Grow-Room.

Wir sagen: Weiter so, Braunschweig! Mehr davon, Deutschland!