Tilray in der Zwickmühle – Zwischen Margen-Glanz und Umsatz-Frust

Wirtschaftlicher Spagat beim Cannabis-Giganten: Das kanadische Unternehmen Tilray hat seine Quartalszahlen für Q3/2025 vorgelegt – und die Märkte reagieren nervös. Während operative Verbesserungen und ein Margenanstieg für positive Schlagzeilen sorgen, drückt die deutlich gesenkte Umsatzprognose die Stimmung.
Umsatz unter Druck – Erwartungen eingestampft
Mit einem Nettoumsatz von 186 Millionen US-Dollar fällt das dritte Quartal schwächer aus als im Vorjahr. Strategische Portfolio-Bereinigungen und Währungseffekte haben Spuren hinterlassen. Noch im Vorjahr lag die Prognose fürs Gesamtjahr bei bis zu 1,1 Milliarden Dollar – nun peilt Tilray nur noch 850 bis 900 Millionen Dollar an. Die Börse quittierte dies prompt mit einem Kursrutsch.
Cannabisgeschäft brilliert mit starken Margen
Trotz Umsatzschwäche gibt es Lichtblicke: Die Bruttomarge der Cannabis-Sparte stieg um satte 800 Basispunkte. Das bedeutet: Weniger Umsatz, aber deutlich effizientere Produktion und optimierte Abläufe. Tilray meldet außerdem Fortschritte beim laufenden Einsparprogramm „Project 420“, das nun Einsparungen von 33 Millionen Dollar bringen soll.
US-Markt im Fokus
Ein Hoffnungsträger ist die Expansion in den USA. Tilray vertreibt inzwischen THC-haltige Hanf-Getränke in zehn Bundesstaaten – ein strategischer Fuß in der Tür, solange die bundesweite Legalisierung weiter auf sich warten lässt.
Aktie bleibt volatil – Analysten uneins
Die Märkte zeigen sich nervös. Während Jefferies das Kursziel leicht anhebt, bleiben andere Analysten vorsichtig. Spekulationen über künftige US-Regulierungen verstärken die Unsicherheit.
Fazit
Tilray zeigt, dass auch ein Branchenriese nicht immun ist gegen Marktumbrüche. Während sich das Unternehmen operativ klar verbessert, belasten strategische Umstellungen und externe Rahmenbedingungen das Wachstum. Ob die neuen Margenimpulse reichen, um Anleger langfristig zu überzeugen, bleibt offen.
🔍 Wichtige Zahlen auf einen Blick
- Q3-Umsatz: 186 Mio. USD
- Umsatzprognose FY2025: 850–900 Mio. USD
- Bruttomarge Cannabis: +800 Basispunkte
- Sparziel „Project 420“: 33 Mio. USD
- US-Bundesstaaten mit THC-Drinks: 10
