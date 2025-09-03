Tilray in der Zwickmühle – Zwischen Margen-Glanz und Umsatz-Frust

Wirtschaftlicher Spagat beim Cannabis-Giganten: Das kanadische Unternehmen Tilray hat seine Quartalszahlen für Q3/2025 vorgelegt – und die Märkte reagieren nervös. Während operative Verbesserungen und ein Margenanstieg für positive Schlagzeilen sorgen, drückt die deutlich gesenkte Umsatzprognose die Stimmung.

Umsatz unter Druck – Erwartungen eingestampft

Mit einem Nettoumsatz von 186 Millionen US-Dollar fällt das dritte Quartal schwächer aus als im Vorjahr. Strategische Portfolio-Bereinigungen und Währungseffekte haben Spuren hinterlassen. Noch im Vorjahr lag die Prognose fürs Gesamtjahr bei bis zu 1,1 Milliarden Dollar – nun peilt Tilray nur noch 850 bis 900 Millionen Dollar an. Die Börse quittierte dies prompt mit einem Kursrutsch.

Cannabisgeschäft brilliert mit starken Margen

Trotz Umsatzschwäche gibt es Lichtblicke: Die Bruttomarge der Cannabis-Sparte stieg um satte 800 Basispunkte. Das bedeutet: Weniger Umsatz, aber deutlich effizientere Produktion und optimierte Abläufe. Tilray meldet außerdem Fortschritte beim laufenden Einsparprogramm „Project 420“, das nun Einsparungen von 33 Millionen Dollar bringen soll.

US-Markt im Fokus

Ein Hoffnungsträger ist die Expansion in den USA. Tilray vertreibt inzwischen THC-haltige Hanf-Getränke in zehn Bundesstaaten – ein strategischer Fuß in der Tür, solange die bundesweite Legalisierung weiter auf sich warten lässt.

Aktie bleibt volatil – Analysten uneins

Die Märkte zeigen sich nervös. Während Jefferies das Kursziel leicht anhebt, bleiben andere Analysten vorsichtig. Spekulationen über künftige US-Regulierungen verstärken die Unsicherheit.

Fazit

Tilray zeigt, dass auch ein Branchenriese nicht immun ist gegen Marktumbrüche. Während sich das Unternehmen operativ klar verbessert, belasten strategische Umstellungen und externe Rahmenbedingungen das Wachstum. Ob die neuen Margenimpulse reichen, um Anleger langfristig zu überzeugen, bleibt offen.

🔍 Wichtige Zahlen auf einen Blick

Q3-Umsatz: 186 Mio. USD

186 Mio. USD Umsatzprognose FY2025: 850–900 Mio. USD

850–900 Mio. USD Bruttomarge Cannabis: +800 Basispunkte

+800 Basispunkte Sparziel „Project 420“: 33 Mio. USD

33 Mio. USD US-Bundesstaaten mit THC-Drinks: 10

PS: big bizz oder deine blühende Pflanze zuhause? www.samen.bayern – die besten Samen aus aller Welt!