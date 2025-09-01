Schweiz auf dem Weg zur Cannabis-Regulierung: IG Hanf fordert Mut, Marktlogik und Konsumentenschutz

Bern, Juli 2025 – Der Startschuss zur Regulierung von Cannabisprodukten in der Schweiz ist gefallen: Die Vernehmlassung zum neuen Gesetz wird im August eröffnet. Die IG Hanf Schweiz begrüßt den Vorstoß der Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrates (SGK-N) – fordert aber Nachbesserungen. Denn klar ist: Nur mit realitätsnahen Regeln kann man den Schwarzmarkt effektiv austrocknen, Jugendschutz gewährleisten und eine starke, lokale Hanfwirtschaft aufbauen.

🌍 Regional statt Global: Schweizer Cannabis für Schweizer Konsumenten

Im Zentrum der Forderungen steht der Schutz des heimischen Marktes: Nur in der Schweiz angebautes und verarbeitetes Cannabis soll legal in den Verkauf kommen. Der Import von Billigprodukten aus Niedriglohnländern würde sonst nicht nur das Preisniveau drücken, sondern auch regionale Produzenten verdrängen.

„Einheimische Produktion schafft Arbeitsplätze, stärkt ländliche Regionen und sichert Qualität – von der Pflanze bis zum Point of Sale“, so die IG Hanf.

🏪 Keine Staatsbuden, sondern kompetente Fachgeschäfte

Die IG Hanf spricht sich klar gegen ein staatliches Verkaufsmonopol aus – wie es etwa durch ein Bundes-Onlineportal droht. Stattdessen sollen private Fachgeschäfte unter klaren Auflagen Cannabisprodukte vertreiben dürfen. Nur so sei Beratung, Jugendschutz und ein attraktives Angebot möglich.

Wichtig dabei:

Lizenzvergabe für alle, die Standards erfüllen

Keine Marktverzerrung durch Monopole

Klare Spielregeln gegen Überproduktion

🚫 Klare Kante gegen synthetische Cannabinoide

Der legale Markt soll ausschließlich natürliche Cannabisprodukte umfassen. Halb- oder vollsynthetische Stoffe (wie Spice & Co.) seien nicht kalkulierbar, gefährlich und nur schwer regulierbar. Diese Stoffe untergraben das Vertrauen in die neue Regulierung und gefährden die Konsumentengesundheit – insbesondere bei Jugendlichen.

📉 Realistische THC-Grenzen statt illusorischer Deckel

Die IG Hanf fordert ein Ende pauschaler THC-Obergrenzen, wie etwa den 20%-Limit aus den Pilotversuchen. Diese Grenzen seien nicht alltagsnah und förderten letztlich nur den Schwarzmarkt.

Die Vorschläge im Überblick:

THC-Grenze bei Blüten: realistisch 25–30 % mit Toleranzspielraum

realistisch 25–30 % mit Toleranzspielraum Konzentrate/Extrakte: keine Obergrenze

keine Obergrenze Esswaren: 10 mg THC pro Portion zur besseren Dosierung

Fazit: Jetzt wird’s ernst – und jetzt braucht es Mut!

Die Schweiz steht vor einem historischen Wendepunkt in ihrer Drogenpolitik. Jahrzehntelang galt die 4-Säulen-Strategie international als Vorbild – mit Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression. Nun kann Cannabis mit einer evidenzbasierten Regulierung endlich integriert werden – und zwar so, dass Jugendliche geschützt, Konsument:innen sicher versorgt und kleine Produzent:innen gefördert werden.

Doch dafür braucht es Mut – politischen Willen, pragmatische Lösungen und ein Ohr für die Realität vor Ort.