Treffpunkt der europäischen Cannabis-Branche: CB EXPO kehrt nach Dortmund zurück
Die Cannabis Business Expo und Konferenz (CB EXPO) kehrt vom 18. bis 20. September nach
Dortmund zurück. Die Messe gehört zu den führenden Veranstaltungen der europäischen Cannabis-
Industrie und bietet der gesamten Branche vom Anbau bis zum Endprodukt eine Plattform eine
wichtige Plattform. Zum dritten Mal findet sie in diesem Jahr in Dortmund statt – parallel zur
InterTabac, der Weltleitmesse für die Tabakbranche.
Das Ziel der CB EXPO ist die Etablierung einer nachhaltigen europäischen Cannabis Industrie für die
zukünftige Generation. Die Messe bietet führenden Unternehmen und spannenden Newcomern aus
der Branche die Möglichkeit, ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen einem versierten
Fachpublikum vorzustellen. Die Nähe zur InterTabac und ihrer „Schwester-Messe“ InterSupply birgt
dabei die einzigartige Chance, neue Zielgruppen zu erschließen, aber auch über den Tellerrand zu
blicken. Denn die Tickets gelten jeweils für alle drei Messen, so dass spannende Synergien entstehen
können.
Zu den Ausstellern, die sich in Dortmund in Halle 9 präsentieren werden, gehören unter anderem die
beiden spanischen Unternehmen Snorkel Spain (Royal Queen Seeds) und Anesia Seeds (Ruperts
farm), die sich beide auf Samen spezialisiert haben. Außerdem dabei: zum Beispiel Emerald Green
Technology aus den USA (CBD-Produkte), die ESA-Test GmbH aus Eisenach sowie Folar Tech Limited
(u.a. Vaporizer) und Shenzhen Winstar Packaging Co. Ltd. (kindersichere Verpackungslösungen) aus
China.
Anbauvereinigungen im Fokus der CB Conference
Die CB EXPO fokussiert sich jedoch nicht nur auf die reine Produktinformation, sondern versorgt die
Fachbesucher mit einem Gesamtpaket. Auf den Bühnen der angrenzenden CB Conference informieren
hochkarätige Referenten zu aktuellen Themen, die die Cannabis-Branche bewegen und geben in
Masterclasses ihr Know-How weiter. Mehr als ein Jahr nach der Teillegalisierung in Deutschland wird
es unter anderem spannend sein, die Zukunft der Modellprojekte zu diskutieren und auf die
Entwicklung der Anbauvereinigungen unter der neuen Bundesregierung zu blicken. Den
Anbauvereinigungen widmet sich daher in diesem Jahr auch ein Themen-Special mit Workshops und
„Ask the expert“-Veranstaltungen.
Zukunftsperspektiven, Chancen und Herausforderungen, internationale Sichtweisen – darum geht es
bei der CB Conference. Weitere thematische Schwerpunkte des Konferenzprogramms sind die
angestrebte Legalisierung von Cannabis als Freizeitkonsum in Deutschland und weiteren europäischen
Ländern, die Förderung von Hanf als Rohstoff sowie die Herausforderungen und Trends von Cannabis
in der Medizin.
Abgerundet wird das Messe-Programm durch die CB Reception am Donnerstagabend ab 19 Uhr. Hier
stehen in lockerer Atmosphäre der fachliche Austausch und die Vernetzung mit anderen
Branchenexperten im Mittelpunkt.
Die Tickets für die CB EXPO sind im Onlineshop erhältlich. Dieser sowie das Ausstellerverzeichnis und
alle Infos zum Konferenzprogramm sind auf der Webseite zu finden: https://cb-expo.com/de/
Aktuelle Informationen sind zudem jederzeit auf den Social-Media-Kanälen der Messe abrufbar – bei
LinkedIn und Instagram.
