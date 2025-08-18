Treffpunkt der europäischen Cannabis-Branche: CB EXPO kehrt nach Dortmund zurück

Die Cannabis Business Expo und Konferenz (CB EXPO) kehrt vom 18. bis 20. September nach

Dortmund zurück. Die Messe gehört zu den führenden Veranstaltungen der europäischen Cannabis-

Industrie und bietet der gesamten Branche vom Anbau bis zum Endprodukt eine Plattform eine

wichtige Plattform. Zum dritten Mal findet sie in diesem Jahr in Dortmund statt – parallel zur

InterTabac, der Weltleitmesse für die Tabakbranche.



Das Ziel der CB EXPO ist die Etablierung einer nachhaltigen europäischen Cannabis Industrie für die

zukünftige Generation. Die Messe bietet führenden Unternehmen und spannenden Newcomern aus

der Branche die Möglichkeit, ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen einem versierten

Fachpublikum vorzustellen. Die Nähe zur InterTabac und ihrer „Schwester-Messe“ InterSupply birgt

dabei die einzigartige Chance, neue Zielgruppen zu erschließen, aber auch über den Tellerrand zu

blicken. Denn die Tickets gelten jeweils für alle drei Messen, so dass spannende Synergien entstehen

können.



Zu den Ausstellern, die sich in Dortmund in Halle 9 präsentieren werden, gehören unter anderem die

beiden spanischen Unternehmen Snorkel Spain (Royal Queen Seeds) und Anesia Seeds (Ruperts

farm), die sich beide auf Samen spezialisiert haben. Außerdem dabei: zum Beispiel Emerald Green

Technology aus den USA (CBD-Produkte), die ESA-Test GmbH aus Eisenach sowie Folar Tech Limited

(u.a. Vaporizer) und Shenzhen Winstar Packaging Co. Ltd. (kindersichere Verpackungslösungen) aus

China.



Anbauvereinigungen im Fokus der CB Conference

Die CB EXPO fokussiert sich jedoch nicht nur auf die reine Produktinformation, sondern versorgt die

Fachbesucher mit einem Gesamtpaket. Auf den Bühnen der angrenzenden CB Conference informieren

hochkarätige Referenten zu aktuellen Themen, die die Cannabis-Branche bewegen und geben in

Masterclasses ihr Know-How weiter. Mehr als ein Jahr nach der Teillegalisierung in Deutschland wird

es unter anderem spannend sein, die Zukunft der Modellprojekte zu diskutieren und auf die

Entwicklung der Anbauvereinigungen unter der neuen Bundesregierung zu blicken. Den

Anbauvereinigungen widmet sich daher in diesem Jahr auch ein Themen-Special mit Workshops und

„Ask the expert“-Veranstaltungen.



Zukunftsperspektiven, Chancen und Herausforderungen, internationale Sichtweisen – darum geht es

bei der CB Conference. Weitere thematische Schwerpunkte des Konferenzprogramms sind die

angestrebte Legalisierung von Cannabis als Freizeitkonsum in Deutschland und weiteren europäischen

Ländern, die Förderung von Hanf als Rohstoff sowie die Herausforderungen und Trends von Cannabis

in der Medizin.



Abgerundet wird das Messe-Programm durch die CB Reception am Donnerstagabend ab 19 Uhr. Hier

stehen in lockerer Atmosphäre der fachliche Austausch und die Vernetzung mit anderen

Branchenexperten im Mittelpunkt.



Die Tickets für die CB EXPO sind im Onlineshop erhältlich. Dieser sowie das Ausstellerverzeichnis und

alle Infos zum Konferenzprogramm sind auf der Webseite zu finden: https://cb-expo.com/de/

Aktuelle Informationen sind zudem jederzeit auf den Social-Media-Kanälen der Messe abrufbar – bei

LinkedIn und Instagram.

