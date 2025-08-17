Hanfaroma trifft alkoholfreies Bier – Braumanufaktur setzt neue Maßstäbe

Worms, August 2025 – Die Craft-Bier-Welt bekommt Zuwachs – und zwar mit einem echten Pionier: Urban Leaf heißt das neue alkoholfreie Hanfbier der Braumanufaktur Sander, das nicht nur geschmacklich, sondern auch konzeptionell neue Wege geht. Mitten im Trend um bewussten Konsum, Nachhaltigkeit und urbanen Lifestyle setzt das Unternehmen aus Worms ein duftendes Ausrufezeichen – und das ganz ohne Rausch.

Eine neue Generation Bier – mit echtem Hanfaroma

Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit bringt die Braumanufaktur Sander mit Urban Leaf ein Pale Ale auf den Markt, das die komplexe Aromenwelt von Hanf auf authentische Weise einfängt – minzig, kräuterig, erdig und mit einem Hauch Zitrus. Das Getränk ist dabei zu 98 % aus Bio-Zutaten gebraut und enthält keine psychoaktive Wirkung – aber eine umso größere geschmackliche Vielfalt.

„Wir haben lange an einem Verfahren gefeilt, das die Essenz des Hanfs bewahrt“, so Braumeister Ulrich Sander. Herausgekommen ist ein alkoholfreies Bier, das als Brücke zwischen Craft-Beer-Kultur und moderner Hanfästhetik verstanden werden kann.

Für urbane Genießer:innen mit Haltung

Urban Leaf richtet sich an eine junge, aufgeschlossene Zielgruppe in Großstädten, die Nachhaltigkeit, Qualität und Geschmack bewusst miteinander verbindet. Das Produkt ist mehr als nur ein Getränk – es ist ein Statement für Lebensfreude, Offenheit und bewussten Konsum.

Die Kombination aus alkoholfreiem Bier und hochwertigem Hanfaroma ist in Deutschland praktisch konkurrenzlos. Damit besetzt die Braumanufaktur Sander eine Marktnische, die bisher eher von internationalen Trendgetränken oder Spezialimporten bedient wurde – nun aber in einer regional verankerten, nachhaltigen Variante erhältlich ist.

Innovation trifft Verantwortung

Mit Urban Leaf unterstreicht die Braumanufaktur Sander ihren Anspruch, handwerkliche Braukunst mit innovativer Vision zu verbinden. In Zeiten wachsender Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen bietet Urban Leaf eine geschmacklich komplexe und kulturell progressive Option für den Getränkemarkt.

Und ganz nebenbei wird gezeigt, wie Hanf als vielseitige Nutzpflanze auch jenseits von Rausch und Medizin eine neue Heimat in der deutschen Genusskultur findet.

