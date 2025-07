Schweiz: Cannabis-Schwarzmarkt boomt – jetzt braucht es echten Mut zur Regulierung

Bern, Juli 2025 – Der Druck steigt

Mehr als 200.000 Schweizer:innen konsumieren regelmäßig Cannabis – fast alle illegal. Währenddessen klingeln beim organisierten Schwarzmarkt die Kassen: rund 1 Milliarde Franken Umsatz jährlich, vorbei an Jugend- und Konsumentenschutz, vorbei an staatlichen Einnahmen, vorbei an jeder Kontrolle. Und: besonders Jugendliche geraten zunehmend in Gefahr.

Nun kommt Bewegung ins System: Die Gesundheitskommission des Nationalrates hat den Gesetzesentwurf zur Cannabisregulierung in die Vernehmlassung verabschiedet. Es ist ein großer Schritt – aber nur der Anfang.

IG Hanf Schweiz warnt: Ohne Mut bleibt alles beim Alten

Die Interessenvertretung der Branche, die IG Hanf Schweiz, begrüßt den Entwurf, warnt aber vor einem zahnlosen Papier. Denn: „Ein schöner Gesetzestext hilft wenig, wenn am Ende Mut und Realitätssinn fehlen“, so Präsident Elias Galantay.

Was es jetzt braucht, sind drei zentrale Weichenstellungen:

1. Legaler Zugang statt Dealer: Fachgeschäfte statt Schwarzmarkt

Wer den illegalen Markt austrocknen will, braucht attraktive, legale Alternativen:

Fachgeschäfte mit Beratung

Strenge Alterskontrollen

Transparente Sortenvielfalt

Ein unflexibler Staats-Webshop ist keine Lösung.

2. Konsumentenschutz: Qualität statt Gift

Immer häufiger tauchen auf dem Schwarzmarkt synthetisch gestreckte Produkte auf – hochtoxisch und brandgefährlich. Nur eine regulierte Abgabe mit Laborkontrolle schützt effektiv – besonders Jugendliche und vulnerable Gruppen.

3. Bis zu 450 Millionen Franken jährlich für den Staat

Ein legaler Cannabismarkt ist auch wirtschaftlich attraktiv. Doch das Potenzial verpufft ohne klare Strategie.

Einnahmen müssen in Prävention, Bildung und Gesundheitswesen fließen

fließen Billigimporte müssen reguliert und der heimische Markt geschützt werden

Ein Aufruf an die Politik: Jetzt handeln!

„Die Schweiz hat die Chance, Verantwortung zu übernehmen“, so Galantay. „Wir können Vorreiter für eine moderne, sichere und gerechte Cannabispolitik werden. Oder wir lassen weiter Kriminelle profitieren.“

Die Vernehmlassung läuft ab Ende August. Die IG Hanf wird sich einbringen – mit konstruktiven Vorschlägen und dem klaren Ziel: Weg vom Schwarzmarkt – hin zu einer klugen Regulierung.