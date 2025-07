Live Rosin in der Apotheke: DEMECAN setzt neuen Standard in der Cannabistherapie

Erstmals in Europa bringt ein deutscher Hersteller einen medizinischen Cannabis-Frischextrakt nach dem Live-Rosin-Verfahren in die regulierte Versorgung. Mit dem Produkt DEMECAN FE 800 No.1 schlägt das sächsische Unternehmen DEMECAN ein neues Kapitel in der Entwicklung hochwertiger Cannabisextrakte auf – ganz ohne chemische Lösungsmittel und mit pharmazeutischer Präzision „Made in Germany“.

Was ist Live Rosin – und warum ist es so besonders?

Das Live Rosin Verfahren gilt unter Kennerinnen und Patientinnen weltweit als Goldstandard in der Extraktherstellung. Statt getrocknetem Pflanzenmaterial wird frischer Cannabis direkt nach der Ernte verarbeitet, wodurch das volle Spektrum an Cannabinoiden und Terpenen erhalten bleibt. Der Verzicht auf Lösungsmittel wie Butan oder Ethanol macht das Verfahren nicht nur schonend, sondern auch besonders rein. Die Herstellung erfolgt rein mechanisch und unter GMP-Bedingungen, also unter streng kontrollierten pharmazeutischen Standards.

Das Ergebnis: ein cremiger, goldener Extrakt mit einem Wirkstoffgehalt von über 90 % – ideal für patientenindividuelle Rezepturen bei chronischen Schmerzen, in der Palliativversorgung und weiteren Bereichen der Cannabismedizin.

Innovationssprung für Deutschlands Cannabismarkt

„Mit DEMECAN FE 800 No.1 bringen wir ein international bewährtes Produkt erstmals in die regulierte medizinische Versorgung Deutschlands – sicher, wirksam und in pharmazeutischer Qualität“, so Dr. Adrian Fischer, CEO von DEMECAN. Das Unternehmen ist derzeit der einzige vollständig unabhängige Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland – von der Kultivierung über die Weiterverarbeitung bis zur Distribution.

Mit der Einführung des Frischextrakts positioniert sich DEMECAN nicht nur als technischer Vorreiter, sondern setzt neue Maßstäbe für Qualität, Versorgungssicherheit und Therapiefreiheit in Deutschland. Und das in einem Marktumfeld, das dynamischer kaum sein könnte.

Medizinalcannabis auf Wachstumskurs

Deutschland ist längst Europas größter und weltweit zweitgrößter Markt für medizinisches Cannabis. Das aktuelle Marktvolumen liegt laut Prohibition Partners und dem BfArM bei rund 420 Millionen Euro – bis 2028 wird ein Wachstum auf über eine Milliarde Euro prognostiziert.

Die Nachfrage steigt rasant: Allein die Importmenge hat sich von 2023 auf 2024 mehr als verdoppelt – von 32,5 auf über 72 Tonnen. Das zeigt: Immer mehr Patientinnen und Ärztinnen setzen auf Cannabistherapie – und verlangen nach Produkten höchster Qualität.

Fazit: Ein klares Signal an Patient*innen und Branche

Mit der Markteinführung von DEMECAN FE 800 No.1 beweist DEMECAN, dass Innovation, Qualität und regulatorische Exzellenz Hand in Hand gehen können. Der neue Frischextrakt ist nicht nur eine therapeutische Bereicherung für Patient*innen, sondern auch ein starkes Zeichen für die Innovationskraft des deutschen Cannabissektors.

Oder wie es CEO Dr. Fischer formuliert: „Diese erstmalige Markteinführung zeigt: Wir führen den medizinischen Cannabismarkt in Deutschland mit innovativen Produkten an.“

ps: und wer selber growt der braucht Samen – am besten von KBS: www.samen.bayern