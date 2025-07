Glücklich, grün und gut drauf: Cannabis-Branche hat die zufriedensten Mitarbeitenden

Laut einer aktuellen US-Umfrage sind Angestellte der Cannabisbranche die glücklichsten Arbeitnehmer des Landes – und das trotz harter Rahmenbedingungen.

Die Cannabisbranche sorgt nicht nur für gute Stimmung bei Konsumenten – auch bei den Beschäftigten scheint „High Vibes“ das Motto zu sein. Eine neue Umfrage der Arbeitsplattform Deputy zeigt: Über 91 % der stündlich Beschäftigten im Cannabis- und Tabaksektor bewerten ihre Arbeit positiv. Damit landen sie an der Spitze von zehn untersuchten Branchen – vor Gastronomie, Zahnmedizin, Fitnessstudios oder sogar der Kinderbetreuung.

Cannabis schlägt Cafés, Zahnärzte und Kindergärten

Die Zahlen sprechen für sich:

Cannabis & Tabak : 91,6 % Zufriedenheit

: 91,6 % Zufriedenheit Catering : 91 %

: 91 % Cafés : 90 %

: 90 % Zahnmedizin : 90 %

: 90 % Fitnessstudios : 89 %

: 89 % Reinigungsdienste : 84 %

: 84 % Kinderbetreuung: 83 %

Im Gegensatz dazu ist die Stimmung in klassischen Sektoren wie der Pharmaindustrie (nur 14 % Zufriedenheit) oder dem Post- und Lieferwesen deutlich schlechter.

Warum ist die Cannabisbranche so beliebt?

Deputy erklärt sich das überraschende Ergebnis durch flache Hierarchien, moderne Unternehmenskultur und das Bedürfnis vieler Start-ups nach stabilen, motivierten Teams. Besonders Zweck, Vorhersehbarkeit und Kontrolle über den eigenen Arbeitsalltag seien wichtige Glücksfaktoren – manchmal wichtiger als Status oder Gehalt.

Herausforderungen bleiben

Trotz der positiven Stimmung arbeiten viele Angestellte in der Cannabisbranche unter erschwerten Bedingungen. Das Verbot auf Bundesebene in den USA macht den Zugang zu Bankdienstleistungen schwierig. Zudem sind Cannabis-Shops aufgrund des Bargeldgeschäfts häufig Ziel von Raubüberfällen. Auch der gewerkschaftliche Schutz bleibt ein Diskussionsthema – zuletzt wurde ein Gesetz in Oregon gekippt, das Arbeitgeber zur Neutralität bei Gewerkschaftsfragen verpflichtete.

Fazit: Eine Branche mit Herz und Herausforderung

Der „Shift Pulse Report 2025“ basiert auf über 1,5 Millionen Rückmeldungen von Beschäftigten in den USA. Für Politik und Arbeitgeber sei das ein Weckruf: Die Arbeitszufriedenheit hängt stark von regionalen und branchenspezifischen Faktoren ab – und genau hier setzt die Cannabisbranche mit einem neuen Arbeitsmodell offenbar Maßstäbe.

