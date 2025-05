Indonesische Polizei nimmt US-amerikanischen Basketballprofi vom Spielfeld des internationalen Schmuggels von Cannabis-Edibles

Von Sadhu van Hemp

Südostasien ist ein gefährliches Pflaster für Potheads – abgesehen von Thailand, wo seit 2022 einheimische Cannabis-Produkte nicht mehr als Droge eingestuft werden und der Konsum weitgehend straffrei ist.

Ganz anders verhält es sich in den umliegenden Ländern Thailands, zum Beispiel in Indonesien. Im weltweit größten Inselstaat mit über 280 Millionen Einwohnern herrscht eine Null-Toleranz-Drogenpolitik. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz drohen drakonische Strafen – bis hin zur Hinrichtung durch Erschießen.

Der Umgang mit Haschisch und Marihuana ist ein gefährliches Spiel, das im Falle einer Niederlage äußerst tränenreich und schmerzhaft enden kann. Doch wie so oft schreckt die Strafandrohung nicht alle Menschen ab – vor allem nicht die, die das Leben allzu gern sportlich nehmen und den Nervenkitzel lieben. Dazu zählen vor allem jene Turnbrüder und Turnschwestern, die sich dank ihrer Übergröße weltweit als KorbballspielerInnen verhuren und immer wieder für Aufsehen in Sachen Cannabis sorgen.

Diesmal hat es den US-Basketballer Jarred Dwayne Shaw erwischt der seit 2022 in Indonesien seinen Lebensunterhalt verdient. Medienberichten zufolge hatte der Zoll des Flughafens Soekarno-Hatta in Jakarta den Hinweis erhalten, dass sich in einer an Shaw adressierten Paketsendung aus Thailand illegale Drogen befinden.

Und so war’s dann auch: Im Päckchen befanden sich 132 Cannabis-Drops mit einem Gesamtgewicht von 869 Gramm. Nach der Durchsuchung der Wohnung wurde der 2,11-Meter-Riese noch an Ort und Stelle in Eisen gelegt und in Untersuchungshaft genommen.

Laut Polizei ist der Ballkünstler des organisierten Drogenhandels verdächtig. Auf dem Sportnachrichten-Portal bola.com wird der stellvertretende Polizeichef des Flughafens so zitiert: „Den Ermittlungen zufolge versuchte der Täter, die Sendung nach Indonesien einzuführen. Wenn der erste Vorgang reibungslos verlaufen wäre, wollte er weitere Pakete verschicken.“ Shaw soll nach eigenen Angaben, die Haschbonbons bei einem Freund bestellt haben.

Der aktuelle Verein Tangerang Hawks hat sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls reagiert und den Power Forward und Center gefeuert. „Wir tolerieren keine Spieler, Funktionäre oder andere, die am Spiel beteiligt sind, die im Drogenhandel involviert sind“, sagte der Vereinsvorsitzende: „In der Basketballwelt ist kein Platz für Drogenkonsumenten.“

Im Falle einer Aburteilung wegen Drogenhandels droht Shaw eine lebenslange Gefängnisstrafe. Indonesien kennt kein Pardon. Selbst das Damoklesschwert der Todesstrafe schwingt über dem Kopf des Hünen, wenn die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass er nicht nur ein großer Basketballspieler, sondern auch ein ganz Großer im illegalen Cannabis-Handel ist. Dass es soweit nicht kommt, dafür spricht allerdings der mittlerweile etwas sparsamere Umgang des indonesischen Staates mit blauen Bohnen. Zuletzt musste im Juli 2016 im Morgengrauen das Erschießungskommando antreten, um einen Indonesier, zwei Nigerianer und einen Senegalesen auf dem Gefängnishof zu füsilieren.