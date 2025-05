One Love Festival 2025: Jamaika-Vibes, Reggae-Legenden & Sommer-Feeling im Burgenland

Burgenland verwandelt sich im August 2025 in das Herz der europäischen Reggae-Kultur



Die Reggae-Community Europas blickt gespannt auf den 8. und 9. August 2025: Dann nämlich heißt es wieder „One Love!“ – das legendäre One Love Festival kehrt nach Wiesen im Burgenland zurück. Mit einem Line-Up, das sowohl globale Reggae-Größen als auch heimische Talente vereint, verspricht das Festival nicht weniger als zwei Tage voller positiver Vibes, kulturellem Austausch und musikalischer Magie.

Ein Line-Up, das Herzen höherschlagen lässt

Das One Love Festival ist bekannt für seine hochkarätigen Acts – und 2025 macht da keine Ausnahme. Mit dabei:

Ky-Mani Marley – Der Sohn von Bob Marley bringt Roots Reggae mit urbanen Klängen zusammen.

– Der Sohn von Bob Marley bringt Roots Reggae mit urbanen Klängen zusammen. Protoje – Speerspitze des Reggae-Revivals mit progressivem Sound.

– Speerspitze des Reggae-Revivals mit progressivem Sound. Tanya Stephens – Female Empowerment mit kraftvoller Stimme und klarer Botschaft.

– Female Empowerment mit kraftvoller Stimme und klarer Botschaft. Inna de Yard – Authentischer geht es kaum: Reggae pur mit Cedric Myton, Winston McAnuff & Kiddus I.

– Authentischer geht es kaum: Reggae pur mit Cedric Myton, Winston McAnuff & Kiddus I. Third World feat. Kumar Fyah, Jah Lil, Supersonic Sound, u.v.m.

Mehr als Musik: Ein Festival für Körper, Geist und Seele

Das One Love Festival bietet nicht nur musikalischen Hochgenuss, sondern auch ein ganzheitliches Erlebnis:

Workshops & Zeremonien : Yoga, Kakao-Zeremonien, Kristall-Workshops und Drum-Circles.

: Yoga, Kakao-Zeremonien, Kristall-Workshops und Drum-Circles. Kinderprogramm & Familienfreundlichkeit : Kreativangebote, Spielbereiche & kostenfreier Zugang für Kinder unter 12.

: Kreativangebote, Spielbereiche & kostenfreier Zugang für Kinder unter 12. Vielfältige Kulinarik : Von vegan bis karibisch – das Foodtruck-Angebot lässt keine Wünsche offen.

: Von vegan bis karibisch – das Foodtruck-Angebot lässt keine Wünsche offen. CBD-Lounge & Dub Floor: Für entspannte Momente und tiefgründige Bässe.

Das grüne Herz des Festivals

Mitten in der Natur campen, unter Obstbäumen schlafen, Gemeinschaft erleben – das macht das Festivalgefühl in Wiesen einzigartig. Der Marktplatz mit Handwerkskunst, Naturprodukten und Mode lädt zum Bummeln ein, während Afterhour-Sets auf der Second Stage die Nächte zum Tanzen bringen – powered by Radio Superfly & G-Spot Sound.

Nachhaltig & Barrierefrei

Dank Shuttleservice vom Bahnhof und ab Wien, kostenlosem Parkplatz und barrierefreiem Zugang ist das One Love Festival nicht nur umweltfreundlich, sondern auch inklusiv gedacht.

Ticketinfos auf einen Blick

Tickets ab sofort auf www.onelovefestival.at sowie auf allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kinder bis 12 Jahre: freier Eintritt

Jugendliche bis 21 Jahre & Menschen mit Behinderung: ermäßigte Tickets

Camping möglich von Donnerstag bis Sonntag

Frühstücksservice & Duschen inklusive

Feiert mit uns ein Fest der Liebe, Musik & Menschlichkeit!

Egal ob Dub-Fan, Conscious-Reggae-Liebhaber:in oder einfach auf der Suche nach Sommer-Glück – das One Love Festival 2025 ist ein Fixtermin für alle, die Gemeinschaft, Natur und Musik feiern wollen. Lasst euch von den Jamaika-Vibes im Burgenland verzaubern – unter dem Motto: Legal, lokal, selbst gemacht – und voller Liebe!