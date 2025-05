Cannabis-Rauch nebelt ganze Stadt ein

Türkische Polizei verbrennt 20 Tonnen Cannabis auf einer Wiese im Stadtzentrum von Lice

Von Sadhu van Hemp

Der weltweite Vernichtungskrieg gegen die Hanfpflanze setzt sich unvermindert fort – auch in der Türkei. Fleißig wie die Bienen sammeln die Damen und Herren von der Gendarmerie Haschisch und Marihuana ein und füllen damit ihre Asservatenkammern auf. Im Laufe der Zeit kommen da so einige Tonnen edelster Rauchware zusammen, die in aller Regelmäßigkeit entsorgt werden müssen, um Platz für neues Raubgut zu schaffen.

Der Tag der „Müllabfuhr“ ist für die Polizei mitunter ein echtes Highlight, insbesondere in Ländern, wo die Exekutive ein Staat im Staate ist und weitgehend machen kann, was sie will – auch wenn es in einem Desaster endet.

Eine Kapriole der besonderen Art leistete sich die türkische Polizei Mitte April in der Ortschaft Lice in der Provinz Diyarbakir – mit drastischen Folgen für die Bevölkerung. Um der Welt zu zeigen, wie ernst man es in der Türkiye mit der Cannabis-Prohibition nimmt, hatte die Polizei zum Spektakel einer Open-Air-Drogenverbrennung geladen. 20 Tonnen Cannabis im Wert von umgerechnet rund 229 Millionen Euro, die zwischen 2023 und 2024 der Bevölkerung weggenommen wurden, galt es dem Feuer zu übergeben. Aber das nicht irgendwo im Geheimen auf freiem Feld, sondern ganz feierlich mitten im Stadtzentrum von Lice auf einer öffentlichen Wiese.

Zur allgemeinen Volksbelustigung wurden die konfiszierten Genussmittel so drapiert, dass der Scheiterhaufen die vier Buchstaben LICE zeigte. Ein Gag der Polizei, der nicht bei allen Zuschauern gut ankam.

Doch etwas anderes verhagelte den Feuerteufeln der Polizei das Feuerfest. Zwar brannte der Scheiterhaufen wie Zunder, doch leider etwas zu dolle. Geradeso als hätten Fußballfanatiker Bengalos gezündet, entstiegen dem Feuerchen dichte Rauchschwaden, die unversehens die 25.000-Einwohner-Gemeinde einnebelten. Laut Medienberichten stand die gesamte Bevölkerung vom Lice tagelang unter dem Einfluss der giftigen Drogendämpfe.

Anwohner versuchten, sich durch geschlossene Fenster und Türen vor dem Rauch zu schützen, dennoch klagten nicht wenige über Halluzinationen, Unwohlsein und Schwindelgefühle. Bei einigen Betroffenen verschlechterte sich das Befinden derart, dass sie medizinische Hilfe benötigten. Die Fahrlässigkeit der Polizei betraf insbesondere Kinder, ältere Menschen, Atemwegspatienten und schwangere Frauen, die der Rauchentwicklung über Stunden ungeschützt ausgesetzt waren.

Die Empörung der Bevölkerung über die stümperhaft durchgeführte Cannabis-Verbrennung ist groß. Nicht nur, weil mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff als Brandbeschleuniger dienten, sondern auch, weil der Scheiterhaufen so angeordnet war, dass er den Namen der Stadt zeigte. Für die überwiegend kurdische Bevölkerung ist es ehrverletzend, dass ihre Stadt von den Sicherheitsbehörden den Stempel eines Drogen-El-Dorados aufgedrückt bekommt.

Das missglückte Spektakel der Cannabis-Verbrennung hat in der Türkei leicht verspätet für Aufsehen gesorgt und auch Kritiker und Experten auf den Plan gerufen. Erste Forderung ist, der Selbstbeweihräucherung der Polizei in Form von öffentlichen Drogenverbrennungen ein Ende zu setzen und beschlagnahmtes Cannabis und andere illegale Genussmittel künftig umweltschonend durch den Schornstein einer Müllverbrennungsanlage zu jagen.