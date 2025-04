Der Freistaat gibt Blockadehaltung auf und unterwirft sich dem Cannabis-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland

Von Sadhu van Hemp

Wunder gibt es immer wieder – auch im Land der Bayern. Aus heiterem weiß-blauen Himmel erteilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) drei Cannabis-Anbaugenossenschaften in den Landkreisen Rosenheim, Bad Kissingen und Freising die Erlaubnis zum gemeinsamen Anbau von Cannabis.

Die überraschende 180-Grad-Wende der Prohibitionsfanatiker von CSU und Freien Wählern ist aber nicht einem Sinneswandel geschuldet, sondern dem schlichten Umstand, dass der Freistaat Bayern am 23. Mai 1949 auf eigenen Wunsch unter den Schutz der Bundesrepublik Deutschland gestellt wurde. Seitdem herrschen auch zwischen Coburg und Passau Bundesgesetze – und das ohne Einschränkungen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit einknickt und dem Cannabis-Gesetz auch auf bayerischen Boden ein Mindestmaß an Geltung verschafft.

Nun ist es also passiert, die ersten Anbaugenehmigungen mussten erteilt werden. Bis zur letzten Patrone hat er gekämpft, der bayerische Amtsschimmel, um zu verhindern, dass sich das verhasste Kiffergesindel in Cannabis-Clubs zusammenschließt und Haschgift produziert. Geholfen hat die vorsätzliche Missachtung des Gesetzes durch Untätigkeit nicht. Die von Markus Söder und Hubert Aiwanger geschundene Mähre hat alle Viere von sich gestreckt und muss wohl oder übel das Gras fressen, das ihnen die Ampelregierung mit der Teilfreigabe von Haschisch und Marihuana ins Maul stopft.

Schuld an allem, ist laut Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) das Bundesrecht, dem sich das Bundesland Bayern nicht widersetzen darf. Es gäbe „unausweichliche rechtliche Zwänge“, die der bayerischen Regierung und ihren Behörden Daumenschrauben im Anti-Hanf-Krieg anlegen.

Doch ob den bayerischen Brüder und Schwestern wirklich die kleine Freiheit geschenkt wird, auch unter weißblauem Himmel gemeinschaftlich gärtnern zu dürfen, ist längst nicht verbrieft. „Erlaubnisse für Anbauvereinigungen sind im Übrigen kein Freifahrtschein zum uneingeschränkten Kiffen in Bayern“, unterstrich Gerlach. „Es gelten vielmehr weiterhin strenge Auflagen und Regeln, die wir engmaschig kontrollieren werden. Die zentrale Kontrolleinheit des LGL wird natürlich auch nach Anbaubeginn engmaschige Kontrollen vornehmen.“

An der Linie Bayerns im Kampf gegen das Heilkraut habe sich nichts geändert, betont die 39-jährige CSU-Politikerin aus Würzburg. „Die Erteilung von Erlaubnisbescheiden ändert nichts an dem Ziel Bayerns, dass die Legalisierung von Cannabis zu Konsumzwecken von der neuen Bundesregierung wieder zurückgenommen wird“. In Bayern wird auch weiterhin ein komplettes Cannabis-Verbot auf Volksfesten, in Biergärten und ausgewiesenen Parks gelten.

Darüber hinaus gibt das bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention unmissverständlich zu verstehen, dass der Hanf erst wachsen darf, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen und eingereichten Schutzkonzepte vom LGL geprüft und abgenommen wurden. Auch wird auf die baurechtlichen Anforderungen hingewiesen, die den Start verzögern können. Erst wenn alle Auflagen erfüllt sind, sei eine Inbetriebnahme der Anbauanlage möglich.

Die Geduld der bayerischen Hänflinge, die unter dem Dach eines Cannabis-Clubs gemeinsam legal gärtnern wollen, wird weiter auf die Probe gestellt. Und das durchaus zur Freude jener Kalfaktoren, die im Auftrag des Freistaats so lange mit der Lupe suchen, bis sie etwas gefunden haben, was die technische Abnahme der Anlage weiter auf die lange Bank schiebt.

Das Trauerspiel, das CSU und Freie Wähler in der Cannabis-Politik aufführen, ist wahrlich traurig. Vor allem deshalb, weil es gegen Anstand und Sitte verstößt, sich gänzlich schamlos vor aller Welt zu entblößen und nackten Wahnsinn zu zeigen. Oder wie soll man das einordnen, dass die bayerische Landesregierung die Teil-Entkriminalisierung der Hänflinge sabotiert, obwohl laut Kriminalstatistik 2024 die Zahl der registrierten Drogendelikte in Bayern um rund 39 Prozent sank – bei Cannabis sogar um 56 Prozent?