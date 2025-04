Cannabis legal kaufen: Immer mehr Darreichungsformen verfügbar

Foto von @jcomp auf Freepik

Vor der Legalisierung hattest du nur mit Rezept die Möglichkeit, Cannabis legal und ohne

juristische Schwierigkeiten zu kaufen. Seit April 2024 ist das nun anders. Nicht nur in

Cannabis-Social-Clubs bekommst du Zugang zu Buds und Pflanzen, sondern auch online.

Ein bisschen seltsam ist es immer noch, wenn wir ohne Angst vor Konsequenzen durch ein

breites Angebot an THC-haltigen Buds und Co. scrollen können. Doch der Markt ist da und

es gibt immer mehr unterschiedliche Darreichungsformen im Angebot.

Vorgedrehte Joints erobern die Cannabiscommunity Die klassische Genussform sind und bleiben Joints und die gibt es jetzt bereits als Preroll.

Ähnlich wie Zigaretten werden sie im Multipack geliefert, vorher aber nicht maschinell

gefertigt, sondern von Hand gerollt. Die Sorten variieren, du wählst hier ganz nach Gusto.

Vorteil dieser Variante ist, dass du dir kein Zubehör kaufen musst. Deine Joints sind in

Gläsern eingelagert, sodass die Frische möglichst lange erhalten bleibt.

Nachteil ist, dass solche Joints nicht mit THC verfügbar sind. Du findest auf dem Markt HHC

oder CBD-Varianten, THC kannst du als fertigen Joint (noch) nicht kaufen.

Fertige und trockene Blüten sind ein Verkaufsschlager

Getrocknete Cannabisblüten sind aktuell die gefragteste Form auf dem legalen Markt. Diese

Blüten stammen aus Indoor oder Outdoor Zucht, werden sorgfältig getrimmt und luftdicht

verpackt. Du findest sie in unterschiedlichen Konzentrationen, jeweils passend zur

gewünschten Wirkung. Ob entspannend, kreativitätsfördernd oder anregend, für viele

Konsumenten ist das klassische Verdampfen oder Rauchen der Blüten die bevorzugte

Methode.

Besonders gefragt sind Blüten aus kontrolliertem Anbau, im Optimalfall mit Laboranalysen zu

Reinheit und Gehalt. Viele Anbieter geben an, ob Terpenprofile vorhanden sind und welche

Effekte die jeweilige Sorte erzeugen kann. Auch hier gilt: Seriöse Shops setzen auf

Transparenz und klare Deklaration, damit du weißt, was dich erwartet.

Wichtig: Bedenke, dass du THC-Blüten nur legal über Cannabis Social Clubs erhältst, nicht

im Onlinehandel. Die dort verfügbaren Blüten enthalten andere Cannabinoide. Willst du THC

online kaufen, musst du auf Samen oder Stecklinge zurückgreifen und deine Pflanzen selbst

züchten.

Öle haben sich primär bei CBD durchgesetzt

Während THC-Öle aufgrund der rechtlichen Einschränkungen nur auf Rezept erhältlich sind,

haben sich CBD-Öle bereits am Markt etabliert. Sie gelten als milde kleine Schwester von

THC und sind frei verkäuflich im Netz verfügbar. THC-Öle oder Tropfen sind seit 2017 per

BTM-Rezept, mittlerweile per normalem Rezept verfügbar. Du findest solche Produkte nicht

im freien Handel.

Hast du Cannabis im Social-Club gekauft oder aus eigener Produktion geerntet, steht es dir

frei, damit ein Öl herzustellen. Da die meisten Cannabiskonsumenten aber primär das Aroma

inhalieren wollen, ist das Öl eine weniger gefragte Darreichungsform.

Edibles sind in Deutschland nicht erlaubt

Was in anderen Ländern längst Alltag ist, bleibt in Deutschland derzeit noch verboten:

Edibles, also Lebensmittel mit Cannabiswirkstoffen. Brownies, Gummibärchen oder

Schokoladen mit THC sind im legalen Handel nicht erhältlich. Hintergrund ist die gesetzliche

Lage rund um Lebensmittelrecht und Wirkstoffdosierung. Zwar kursieren bereits Rezepte

und Berichte aus dem Ausland, doch der Verkauf solcher Produkte ist in Deutschland

untersagt.

Wenn du selbst Edibles herstellen möchtest, ist Vorsicht geboten. Du kannst die Dosierung

schwieriger kontrollieren, außerdem setzt die Wirkung mit zeitlicher Verzögerung ein. Das

Risiko einer Überdosierung ist gerade bei Einsteigern recht hoch. Klassische Formen sind

beliebter, ob es eine neue gesetzliche Regelung geben wird, ist noch nicht klar.