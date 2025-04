Polizei zerstört legale Cannabis-Plantage

Erntehelfer der Polizei plündern versehentlich Hanfgarten eines Hagener Cannabis-Clubs

Von Sadhu van Hemp

Zunächst die gute Nachricht: Kein Hänfling musste aus Notwehr erschossen werden, als die Polizei am 20. März in Hagen eine Lagerhalle stürmte und im Zuge des Kampfeinsatzes gegen den illegalen Hanfanbau kurzen Prozess machte – mit 900 Cannabis-Pflanzen. Hinterlassen wurde ein Schlachtfeld, geradeso als hätten sich Wildschweine in einem liebevoll gestalteten Ziergarten ausgetobt.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Drogenfahnder in ihrer blinden Zerstörungswut etwas zu viel vorauseilenden Gehorsam an den Tag legten und widerrechtlich handelten, da der Indoor-Hanfgarten einer lizensierten Cannabis-Anbaugenossenschaft gehört.

Am Anfang der (vermeintlichen) Fehlerkette steht ein Verdächtiger, gegen den Polizei wegen eines Cannabis-Deliktes ermittelte. Bei der Durchsuchung der Wohnung fiel den Beamten ein Bauplan in die Hände, der den Verdacht des illegalen Hanfanbaus nahelegte. In dem Glauben, einen dicken Fisch an der Angel zu haben, wurde noch am selben Tag in aller Eile ein Durchsuchungsbeschluss für die im Bauplan verzeichnete Örtlichkeit beantragt und genehmigt.

Die Polizei ging zu Werke und wurde in einer ehemaligen Lagerhalle wie erhofft fündig: Hanf zur Gewinnung von Haschisch und Marihuana soweit das Auge reicht. Elektrisiert vom Ermittlungserfolg wurde bei der Staatsanwaltschaft fernmündlich die Erlaubnis für die umgehende Vernichtung der Drogenpflanzen eingeholt – und rambozambo war’s um die armen Pflänzchen geschehen.

„Die Umstände der Auffindesituation und ihre Beschaffenheit erweckten bei den Ermittlerinnen und Ermittlern den Eindruck einer professionell illegal betriebenen Plantage“, kommentierte die Polizei Hagen ihr sportliches Vorgehen.

Nachdem sich herausstellte, dass der Hanfgarten doch nicht so illegal war wie angenommen, befindet sich die Polizei nunmehr ob ihres Übereifers in Erklärungsnot. Wer trägt die Schuld für das klitzekleine Malheur, versehentlich 900 legal in Deutschland lebende Cannabis-Pflänzchen von der Polizei abtöten zu lassen?

Eine behördliche Genehmigung für den legalen Anbau sei den ermittelnden Polizeibeamten zum Zeitpunkt der Razzia nicht bekannt gewesen, redet sich die Polizei heraus.

„Das Problem an der Sache ist, dass die Bezirksregierung den Ordnungsbehörden nicht vorab sagt, wo sich solche Flächen befinden“, entschuldigte der zuständige Oberstaatsanwalt den Blindflug der Polizei, der er grünes Licht für die Razzia gegeben hatte.

Den Ablauf des Polizeiüberfalls schildert der Anwalt der Cannabis-Genossenschaft etwas anders. Demnach waren die am Einsatz beteiligten Polizisten vom Vermieter des Gebäudes darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Hanfgarten in der Halle legal bewirtschaftet wird.

„Der Vermieter war vor Ort und hat mehrfach darauf hingewiesen, dass der Mieter ein eingetragener Verein mit entsprechender Genehmigung sei“, sagte der Rechtsbeistand des Cannabis-Clubs.

Ungeachtet dessen haben die Polizeibeamten ihr zerstörerisches Werk begonnen und die abgeernteten Pflanzen eingesackt. Auf Beschwerde des nachträglich informierten Genossenschaftsvorsitzenden erklärte sich die Polizei bereit, die beschlagnahmten Pflanzenreste zurückzugeben. Zynischer geht es kaum noch.

Der Cannabis-Club will nun gegen das erlittene Unrecht seitens der Strafverfolgungsbehörden juristisch vorgehen. Die 900 Hanfpflanzen hätten einen Ernteertrag von rund 45 Kilogramm erbracht, so dass sich der entstandene Schaden auf 270.000 Euro beläuft. Hinzuzurechnen seien noch die Kosten für neue Setzlinge und deren Aufzucht sowie die Mehrkosten für Miete, Wasser und Strom.

Die Polizei in Hagen will nun rechtlich prüfen lassen, wie mit der Schadensersatzforderung umzugehen sei. Kurzum – wie sich die Polizei Hagen auch aus der Affäre ziehen will, unterm Strich verfestigt sich der Eindruck, dass die blindwütige Zerstörung des legalen Hanfgartens kein Versehen, sondern vielleicht ein klitzekleines bisschen Absicht gewesen sein könnte.