Spannabis 2025: Ein fulminanter Abschied aus Barcelona – auf nach Bilbao!

Mit der Ausgabe 2025 schreibt die Spannabis ein neues Kapitel – und gleichzeitig ein letztes in ihrer geliebten Heimat Barcelona. Es war ein Abschied mit einem Paukenschlag: Noch nie zuvor war die größte Cannabis-Messe Europas so groß, so vielfältig und so einflussreich wie in diesem Jahr. Während das Expo-Gelände in Cornellà aus allen Nähten platzte, wurde eines deutlich: Spannabis ist nicht nur eine Messe, sie ist eine Bewegung – und ein lebendiges Herzstück der internationalen Cannabis-Community.

Rekorde, Emotionen und ein letzter Tanz in Barcelona

Drei Tage voller Inspiration, Austausch und ungebremster Energie – Spannabis 2025 sprengte alle bisherigen Dimensionen:

Über 500 Aussteller aus den Bereichen Samenbanken, Growshops, CBD, Hanf, Labore und mehr

aus den Bereichen Samenbanken, Growshops, CBD, Hanf, Labore und mehr Mehr als 5.000 akkreditierte Fachbesucher

Rund 2.400 Mitarbeitende , davon allein 300 direkt bei Spannabis

, davon allein Und über 25.000 Besucherinnen und Besucher aus 50 Ländern

Der wirtschaftliche Impact? Beeindruckende 8 Millionen Euro, die in nur einem Wochenende in die Region geflossen sind. Doch die Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Es war die Stimmung, das Miteinander, das Gefühl einer eingeschworenen Community, die diese Ausgabe unvergesslich gemacht haben.

Spannabis als Plattform für Wandel und Wissen

In Zeiten regulatorischer Umbrüche – wie dem neuen Cannabis-Gesetz in Deutschland oder der hitzigen politischen Debatte in Spanien – wurde Spannabis einmal mehr zur Stimme der Branche. Diskutiert wurden unter anderem die medizinischen Potenziale von Cannabis sowie Hanf als nachhaltiger Baustoff. Damit positioniert sich die Messe nicht nur als Marktplatz, sondern als Vorreiter für Aufklärung, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.

Ein Abschied mit Wehmut – und Aufbruchsstimmung

2025 markiert das Ende einer Ära: Cornellà de Llobregat, die Stadt, die Spannabis zwei Jahrzehnte lang Heimat und Bühne zugleich war, verabschiedet sich von diesem außergewöhnlichen Event. Mit bewegenden Worten würdigte Sprecher Raúl del Pino den Ort und seine Menschen:

„Cornellà hat uns alles gegeben. Es war unser Zuhause, der Ort, an dem wir zur europäischen Cannabis-Hauptmesse geworden sind. Wir sind dankbar – und voller Vorfreude auf das, was kommt.“

Cornellà war mehr als nur ein Veranstaltungsort – es war ein Nährboden für Community, Kreativität und Visionen. Und dafür sagen wir von Herzen: Danke!

Bilbao 2026: Die Zukunft beginnt jetzt

Die Reise geht weiter – Bilbao ruft! Am 17., 18. und 19. April 2026 wird die Spannabis ihre Tore erstmals im Bilbao Exhibition Centre öffnen. Ein strategischer Standort in einer aufstrebenden Region – perfekt, um neue Horizonte zu erschließen. Die Verlagerung ist dabei nicht nur ein Ortswechsel, sondern ein Symbol: für Wandel, Wachstum und den Mut, neue Wege zu gehen.

Spannabis, wir lieben Dich.

Du hast uns inspiriert, vereint und immer wieder überrascht. Barcelona wird Dich vermissen – und Bilbao kann sich auf etwas ganz Großes gefasst machen. Auf eine Zukunft, die schon jetzt nach Aufbruch duftet.

und wer Samen braucht sucht am besten hier: www.samen.bayern