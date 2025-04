Bayern missachtet das Cannabis-Gesetz

Unter weißblauem Himmel sind Cannabis-Konsumenten als Urlauber und Durchreisende nicht sicher

Eine Reisewarnung von Sadhu van Hemp

„Reisende, meidet Bayern! Die Verfassung sieht zwar die Deutsche Republik als ein einheitliches Gebiet an – aber die bayerische Polizei kümmert das einen Schmarrn. Sie schikaniert Deutsche in der unerhörtesten Weise. Wer nicht einen nationalen Bierbauch bayerischer Provenienz hat, ist ein „Fremder“.“

Diese Reisewarnung wurde im Jahr 1921 von Kurt Tucholsky herausgegeben – und sie ist aktueller denn je.

Noch heute sind die deutschen Länder von Friesland bis zum Allgäu eine Republik, die unter dem Namen Bundesrepublik Deutschland im UNO-Staatenregister eingetragen und als einheitliches Gebiet anerkannt ist. Doch diesmal, über ein Jahrhundert später, widersetzen sich nicht nur die Strafverfolgungsbehörden dem Zwang des Bundes, sich an die Gesetze zu halten, sondern gleich fast alle bayerischen Behörden. Opfer der bayerisch-staatlichen Missachtung der Bundesgesetze sind aktuell keine saupreußischen Ski- und Wandertouristen wie zu Tucholskys Zeiten, dafür aber saupreußische Kiffer-Traveller, die von Haschgift berauscht die bayerischen Transitwege nach Südeuropa nutzen oder einfach nur als Urlauber das friedliche Alpenpanorama durch die rosarote Brille sehen wollen.

Die Teilfreigabe von Haschisch und Marihuana ist in Bayern keinen Pfifferling wert. Zwar wird dem kleinen Kiffer auch im Land der Bajuwaren die Freiheit zugestanden, für sich allein im stillen Kämmerlein dem kleinen Laster zu frönen – aber das war’s auch schon. Wie von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angewiesen, wird das Cannabis-Gesetz besonders streng angewendet. Im Klartext heißt das, dass die Behörden angehalten sind, den Hänflingen trotz Entkriminalisierung das Leben weiterhin schwerzumachen. Die verlauste Kifferbrut soll schmerzhaft spüren, dass sie in Amigoland keine Daseinsberechtigung hat.

Und so lässt man in Bayern den Amtsschimmel wiehern, wo es nur geht. Keinen Schritt will man zugehen auf die Cannabis-Community. Stattdessen werden im öffentlichen Raum nach Gutsherrenart Verbotszonen eingerichtet, um die kiffende Bevölkerung vom gesellschaftlichen Leben fernzuhalten. Auch das Recht der Bürger und Bürgerinnen, sich in Cannabis-Anbaugenossenschaften zusammenzuschließen und mit behördlicher Genehmigung für den Eigenbedarf zu gärtnern, wird schlicht missachtet. Bis heute wurde im Bundesland Bayern kein einziger Antrag auf Erteilung einer Anbaulizenz positiv beschieden. Während in den anderen Bundesländern die Cannabis-Clubs durchstarten und bereits die ersten Ernten einfahren, schlagen sich die Antragsteller in Bayern mit den Bütteln der zuständigen Behörden herum. Die vom Steuerzahler alimentierten Staatsdiener zeigen sich jedoch außerordentlich unwillig, ihrer Dienstpflicht nachzukommen und dem Cannabis-Gesetz uneingeschränkt Geltung zu verschaffen.

Die konsequente Missachtung des Cannabis-Gesetzes in Bayern bedeutet de facto, dass Cannabis-Konsumenten weiterhin Freiwild sind und damit leben müssen, von staatlicher Seite schikaniert und drangsaliert zu werden. Man gewinnt den Eindruck, dass die Entkriminalisierung der kiffenden Bevölkerung insbesondere die bayerischen Strafverfolgungsbehörden derart auf die Palme bringt, dass doppelt bis dreifach so viel Energie aufgebracht wird, um den Paradigmenwechsel der deutschen Cannabis-Politik zu torpedieren.

Die bayerischen Brüder und Schwestern leiden in einem Maße unter dieser staatlichen Willkür, dass einem der kalte Schauer den Rücken herunterläuft. Wer im Bayernland seinen Lebensmittelpunkt hat, genießt nicht dieselbe Freiheit wie oberhalb des Weißwurstäquators. Entsprechend wach muss das Holzauge sein, um als Spaziergänger, Radler oder Kraftfahrer nicht in die Falle einer Mausefalle zu tappen und wegen einer Unachtsamkeit abgestraft zu werden.

Doch nicht nur die in Bayern ansässigen Hanffreunde müssen auf der Hut sein; der Freistaat ist auch ein Urlaubsparadies und zugleich ein Transitland für Reisende. Wer als Cannabis-Konsument nach Bayern einreist, begibt sich auf unsicheres Terrain. Polizeispitzel sind allgegenwärtig auf Bahnhöfen, Flughäfen und Fernstraßen – und das mit dem Fokus auf jene Mitbürger, die augenscheinlich den Eindruck erwecken, dass sie als Kiffer misshandelt werden wollen.

Auch in der kommenden Sommersaison wird die bayerische Polizei wäschekörbeweise Fahrerlaubnisse einsammeln und Strafanträge wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Gesetz stellen. Die Polizei sucht die Konfrontation – und das durchaus mit Vergnügen, wenn so ein unbedarfter Kiffkopp aus dem Preußischen des Weges kommt und aus allen Wolken fällt, dass es im Bundesland Bayern zugeht wie in einem Unrechtsstaat.

Hänflinge, die im Urlaub auf Nummer sicher gehen wollen, sollten in Erwägung ziehen, den Freistaat Bayern zu meiden. Die Gefahr, von der Polizei in die Mangel genommen zu werden, ist einfach zu groß. Außerdem – so dolle ist es da unten auch wieder nicht. Wer es also im Urlaub richtig schön haben will, umkurvt Bayern mit einem Billigflieger nach Salzburg. Erstens sind in Österreich die Berge höher, und zweitens herrscht dort noch Recht und Ordnung – dank eines knallharten Hanfverbots, das verhindert, sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen.