Ein Jahr Cannabis-Gesetz – und alle jammern

Jahresbilanz der Teil-Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten ist wenig überraschend

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Deutschland ist nach der Teilfreigabe von Cannabis binnen Jahresfrist im Drogensumpf versunken. Nichts geht mehr. Von Flensburg bis Passau müffelt es nach verbranntem Haschisch und Marihuana – und das aus jeder Ritze. Ungeschützt leben über 80 Millionen unschuldige Menschen unter einer Dunstglocke, umnebelt von hochgiftigen Haschgiftgasen, die selbst das schadstofftrainierte Gehirn der Deutschen sedieren.

Kurz gesagt, ein ganzes Volk ist rund um die Uhr auf Droge. Wohin das gerötete Auge auch blickt, überall und nirgends lungern die Bürger und Bürgerinnen nichtsnutzig herum und geben sich ungeniert dem Cannabisrausch hin – und das vor aller Kinderaugen. Die Vitalfunktionen der Gesellschaft tendieren gen Null, und Deutschland hat es in nur 365 Tagen nach Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis geschafft, sich abzuschaffen.

So oder so ähnlich würden die Prohibitionsfanatiker aus dem rechtskonservativen Spießbürgermilieu das erste Jahr nach der Cannabis-Teilfreigabe bilanzieren. Verblendet von ihrem Hass auf kiffende Menschen ist den Anti-Hanf-Hetzern keine Lüge zu billig, um das Cannabis-Gesetz zu delegitimieren. Vorneweg stürmen die Eiferer der CDU/CSU, die allzu gerne die Reset-Taste drücken und alle Cannabis-Konsumenten rekriminalisieren würden. Man will zurück in die gute alte Zeit, als der kiffende Bürger noch ein Aussätziger war und wegen seines illegalen Lasters die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekam.

Doch was die Ewiggestrigen nicht wahrhaben wollen, ist, dass sie selbst die Zerstörer ihres geliebten Vaterlandes sind. Nicht die Cannabis-Teilfreigabe ist schuld, dass in Deutschland der Wurm drin ist, sondern eben diejenigen Miesepeter und Schwarzmaler, die mit ihrer rückwärtsgewandten Gesinnung die Zeichen der Zeit nicht erkennen und folglich jeden Fortschritt ausbremsen. Wer also Schuld sucht, muss zuvörderst auf sich selbst und nicht stellvertretend auf jene armen Seelen zeigen, die in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz untern stehen. Nicht der kleine entkriminalisierte Kiffer ist für den Kollaps verantwortlich, der Deutschland in allen systemrelevanten Bereichen droht, sondern jene Mitbürger, die aus Gier und Eigennutz dem anderen nichts gönnen.

Nun, dass sich alle Deutschen mit den von der Prohibition befreiten Haschgiftjunkies freuen, war nicht zu erwarten. Die Hanflüge wurzelt tief in den Gehirnen der Angstdeutschen. Folglich ist es für krakeelende Hanfhasser wie Markus Söder und Konsorten irrelevant, was faktenbasierte Bilanzen zur Cannabis-Teilfreigabe aussagen. Wie kleine uneinsichtige Kinder trotzen sie der Wahrheit, um weiter uneingeschränkt wüten und den Leuten ihren Willen aufzwingen zu können.

Was diese Betonköppe nicht sehen, ist das kleine Glück, das der kiffenden Bevölkerung mit der Entkriminalisierung beschert wurde. Seit nunmehr einem Jahr verflüchtigt sich die Verfolgungsparanoia zusehends und das vormals Verbotene wird mehr und mehr zur Normalität. Die Zeiten, als der Hänfling den Status eines Schwerkriminellen hatte, sind vorbei – zumindest in Deutschland, vorerst.

Dieses Glück spiegelt sich auch gesamtgesellschaftlich wider. Die oben beschriebenen Befürchtungen der Legalisierungsgegner haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Polizei und Justiz müssen notgedrungen einräumen, dass die Bilanz in Sachen Cannabis-Kriminalität rückläufige Zahlen ausweist. Laut Polizei soll es in der Summe zwar keinen Entlastungseffekt bei der Jagd auf Cannabis-Straftäter geben, doch die Statistiken widersprechen dieser Annahme: Demnach hat die Cannabis-Teilfreigabe maßgeblich dazu beigetragen, dass die erfassten Drogendelikte im vergangenen Jahr um rund ein Drittel gesunken sind. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2024 nur noch gut halb so viele Cannabis-Straftaten. Dass angesichts der vorgelegten Zahlen der Öffentlichkeit vorgegaukelt wird, dass es keinen Entlastungseffekt gibt, bleibt somit ein Rätsel.

So unausgegoren und kritikwürdig das Cannabis-Gesetz auch ist, unterm Strich hat es sich bewährt. Der erste Schritt wurde vor einem Jahr gemacht und eröffnet seitdem viele neue Wege, die über kurz oder lang weg vom Schwarzmarkt führen. Bestes Beispiel ist der sprunghafte Anstieg der Einfuhr von Medizinalhanfblüten. Allein 2024 wurden im vierten Quartal 31,7 Tonnen Cannabis importiert, was einer Vervierfachung zum ersten Quartal entspricht.

Aus Sicht der Hänflinge kann die Bilanz nur positiv ausfallen. Das Damoklesschwert der Strafverfolgung schwingt nicht mehr allzu bedrohlich über den Potheads, und das Leben ist um ein Vielfaches leichter und entspannter geworden. Nun kommt die Zeit, im Widerstand gegen die weltweite Cannabis-Prohibition eine Schippe draufzulegen und sich nicht auf der „Legalisierung light“ auszuruhen.