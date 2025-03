EVO NXT: Die Messe für Cannabiskonsumenten. Warum du am 3. und April nach Mailand kommen sollte, erfährst du bei uns.

Wenn du dich für Cannabis, Vapes, Nikotinalternativen oder einfach die Zukunft des Rauchens interessierst, dann solltest du dir den 3. und 4. April rot im Kalender markieren. In Mailand findet an diesen beiden Tagen das Business Festival EVO NXT statt – und das klingt erstmal nach Anzug und Krawatte. Aber lass dich nicht täuschen: Hier geht’s richtig zur Sache – mit Innovation, Nachhaltigkeit, Politik und allem, was die „Next Generation Products“ (NGPs) betrifft. Dazu zählt längst nicht mehr nur klassischer Tabak, sondern auch E-Zigaretten, Nikotinbeutel und natürlich: Cannabis.

Warum das für dich spannend ist?

Ganz einfach: Die EVO NXT bringt nicht nur die ganz großen Namen der Branche auf die Bühne – von British American Tobacco über Imperial Brands bis hin zur European Cannabis Association (ECA). Sie liefert dir auch echten Wissensvorsprung: Wie sieht die Zukunft von Cannabisprodukten in Europa aus? Welche Regulierungen stehen an? Wie lassen sich Produkte nachhaltiger und gesünder gestalten? All das wird diskutiert – und du kannst live dabei sein.

Spannende Einblicke, die dich direkt betreffen

In interaktiven Masterclasses und Panels geht’s zum Beispiel um:

„Deep Dive: European Cannabis Association – Sustainable Solutions for the NGP industry“

Hier erfährst du, wie Cannabisprodukte (z. B. Vapes oder Edibles) nachhaltiger und sicherer werden – ein Thema, das immer mehr Konsumenten interessiert.

„Innovation and sustainability: harm reduction and health policies"

Was bedeutet Schadensminimierung wirklich, und wie können neue Produkte dabei helfen, Konsumrisiken zu senken?

„Navigating the ever-changing global regulatory landscape"

Klingt trocken, ist aber Gold wert, wenn du verstehen willst, was in Sachen Legalität, Qualität und Zukunftstrends wirklich abgeht – gerade auch im Cannabisbereich.

Nicht nur Theorie – auch Networking & Lifestyle

Neben Fachvorträgen und Diskussionen erwarten dich coole Events wie das „Mission Mixologist Battle“ oder das Get Together – perfekte Gelegenheiten, um mit Leuten aus der Szene zu quatschen, neue Produkte auszuprobieren oder einfach ein paar Drinks zu genießen.

Und am Freitag gibt’s mit „Eyes on Brussels“ sogar ein politisches Live-Update direkt aus dem Herzen der EU. Wenn du wissen willst, was Brüssel über Cannabis und Co. denkt – da bekommst du die Antwort.

Fazit



Egal ob du Konsument, Händler, Hersteller oder einfach nur neugierig bist – die EVO NXT bietet dir eine einmalige Chance, ganz nah dran zu sein an den Entwicklungen rund um Cannabis und verwandte Produkte. Wissen ist Macht, gerade in einem sich so schnell wandelnden Markt. Also schnapp dir dein Ticket, pack deine Fragen ein – und ab nach Mailand!

Das ganze Programm gibt’s rund um die Uhr auf www.evo-nxt.de

Tickets bekommst du direkt im Online-Shop der EVO NXT