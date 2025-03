Bild: EVO NXT Messe Dortmund GmbH

EVO NXT 2025: Ein Muss für Cannabiskonsumenten – Innovation und Insights für die NGP-Branche

Mailand, 06.03.2025 – Die EVO NXT 2025, die vom 3. bis 4. April in Mailand stattfindet, bietet nicht nur denjenigen, die an Nikotin interessiert sind, spannende Einblicke. Auch Cannabiskonsumenten können sich auf eine Reihe von Innovationen und wertvollen Informationen freuen, die auf der Messe präsentiert werden.

Die NGP-Branche – zu der auch innovative Produkte wie Cannabis- und Nikotinbeutel gehören – wird von einigen der größten Namen der Industrie vertreten. BAT, Imperial Brands, und die Nordic Nicotine Pouches Alliance sind nur einige der renommierten Unternehmen, die ihre neuesten Entwicklungen vorstellen werden. Hier geht es nicht nur um Tabak, sondern auch um neuartige Konsumprodukte, die für Cannabiskonsumenten von Interesse sein könnten.

Einer der Höhepunkte für die Cannabis-Community dürfte das Thema „Harm Reduction“ sein. Andrea di Paolo von BAT Italien spricht auf der EVO NXT Stage. Das Thema: „Innovation and sustainability: harm reduction and health policies“. Dabei wird er auch auf die Rolle von Cannabis in Bezug auf Schadensminderung und gesundheitliche Auswirkungen eingehen.

Neben den tiefgehenden Vorträgen, die spannende Einblicke in regulatorische Herausforderungen und gesundheitliche Themen bieten, gibt es ein weiteres Highlight, das besonders die kreativen Köpfe unter den Cannabiskonsumenten ansprechen dürfte: Das Mission Mixologist Battle. In der dritten Runde dieses Wettbewerbs geht es darum, die Jury mit einzigartigen Liquid-Kompositionen zu begeistern. Eine Veranstaltung, die den Mixern und Experimentierfreudigen aus der Cannabis- und Vaping-Szene gewidmet ist. Dabei wird das Publikum live auf der EVO NXT Stage Zeuge des kreativen Prozesses und kann die verschiedenen Liquids ausprobieren.

Für Cannabiskonsumenten, die an innovativen, tabakfreien Alternativen interessiert sind, ist die EVO NXT 2025 der perfekte Ort, um die neuesten Trends und Produkte zu entdecken und sich mit führenden Experten auszutauschen.

Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft des Cannabiskonsums und der NGP-Produkte mitzugestalten. Der Ticketshop ist bereits geöffnet – wer dabei sein möchte, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen. Weitere Details zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte unter www.evo-nxt.de.

Die EVO NXT 2025: Mehr als eine Messe – eine Vision für die Zukunft des Konsums.