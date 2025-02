CDU/CSU und AfD hassen Cannabis-Konsumenten

Bundestagswahl 2025: Die Mehrheit der Deutschen will die Cannabis-Prohibition wiederhaben

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Der kommende Sonntag wird ein Jubeltag für all die Bürger und Bürgerinnen, die rückwärtsgewandt in die Zukunft schreiten wollen. Die Umfragewerte für die Bundestagswahl 2025 zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen den Drang verspürt, von Vater Staat etwas fester an die Kandare genommen zu werden. Freie Entfaltung und Selbstbestimmung soll nur noch Leuten zugestanden werden, die damit nichts anfangen können. Die Meinungsforschungsinstitute prophezeien eine Woche vor der Wahl einen klaren Sieg für das rechtskonservative und rechtextreme politische Lager. Das Wahlvolk wünscht sich ein Bündnis von CDU/CSU und AfD, das alles verbietet, was auch nur den Anschein erweckt, von linksgrünwoker Ideologie durchsifft zu sein.

Doch keine Panik! Soweit wird es nicht kommen in der Bananenrepublik Deutschland. Noch ist nur jeder vierte Wähler derart verblödet, seine Stimme den Wut- und Hassbürgern der AfD zu geben. Auch nach der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar wird der Proporz der bürgerlichen Parteien von Berlin über Bonn bis ins letzte Dorf regieren und zu verhindern wissen, wie man das Grobvolk der rechtsextremen AfD von der Macht fernhält. Grüne und Sozialdemokraten sind sich ihrer staatstragenden Verantwortung durchaus bewusst, die CDU/CSU nicht in Arme einer demokratiefeindlichen Partei zu treiben.

Die Schreihälse der Union werden ab kommender Woche jedoch Kreide fressen müssen, um eine verlässliche Regierungskoalition auf die Beine stellen zu können. Ebenso werden Grüne und/oder SPD zu Konzessionen gezwungen, um am Ende der Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU eine für alle Seiten einigermaßen genießbare Konsenssoße servieren zu können. Kurze Rede, langer Sinn: Bundeskanzler in spe Friedrich Merz wird sich mit den Steigbügelhaltern schon verständigen.

Für die Cannabis-Community stellt sich nun die Frage, inwieweit die möglichen Koalitionspartner Grüne und SPD dem Wunsch der christdemokratischen Prohibitionsfanatiker nachkommen, das Cannabis-Gesetz in die Tonne zu treten. Oder war das Anti-Cannabis-Geschrei von Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU) nur Wahlkampfgetöse, das in Anbetracht der vielen anderen Baustellen, die Deutschland lähmen, ohne Folgen bleibt?

Beides ist denkbar. Doch am Wahrscheinlichsten ist, dass sich das Bundesgesundheitsministerium im katholischen Bonn in der kommenden Legislaturperiode damit beschäftigen wird, eine Reform der Reform auszubaldowern. Die Ausrichtung wird jedoch nicht sein, die durch das augenblicklich geltende Cannabis-Gesetz fest angezogenen Daumenschrauben zu lockern, sondern noch fester anzuziehen.

Doch bei allem Wunschdenken der Christdemokraten, die Zeit zurückzudrehen und rund fünf Millionen Cannabis-Konsumenten zu rekriminalisieren – die Realität ist eine andere. Der Langzeitversuch, der Bevölkerung den Genuss von Haschisch und Marihuana per Hanfverbot austreiben zu wollen, ist bereits nachweislich krachend gescheitert. Ein Rückfall der Cannabispolitik in die gute alte Prohibitionszeit ist selbst für manchen konservativ ausgerichteten Bürger kaum mehr vorstellbar. Deutschland ist nach der Teilfreigabe nicht im Drogensumpf versunken, und der Schwarzmarkt verliert immer mehr Kundschaft an die Apotheken, die kaum mehr hinterherkommen, die Boomer-und Althippie-Generation per Privatrezept mit Medizinalhanfblüten zu versorgen. Das legale Geschäft rund um die Hanfpflanze brummt und schafft sichere Arbeitsplätze in Deutschland – und das in Zeiten des wirtschaftlichen Abstiegs.

Dennoch – die Gefahr, dass Deutschland auf den Pfad der Untugend zurückfindet, ist nicht zu unterschätzen. Wie schnell sich der Wind drehen kann, zeigt sich in Argentinien und den Vereinsamten Staaten von Amerika. In beiden Ländern haben die Wut- und Hassbürger rechtsextreme Soziopathen ins Präsidialamt gewählt. Während der eine mit der Kreissäge alle sozialen Errungenschaften abholzt und die Armen noch ärmer macht, wütet der andere mit dem Füllfederhalter, um im Eiltempo am Parlament vorbei Dekrete zum Umbau der Demokratie in eine Oligarchie abzuzeichnen.

Noch ist Deutschland nicht ganz so tief im Demokratieindex gesunken. Dreiviertel der Wählerschaft folgt nicht dem Lockruf der rechtsextremen Hasspartei AfD, und die Christdemokraten beteuern, niemals mit „denen da“ zu paktieren. Inwieweit Zweifel ob der Wahrhaftigkeit der CDU/CSU angebracht sind, mag jeder für sich herausfinden. Doch eines sollte bis zum Urnengang im Hinterkopf bleiben: Die Christdemokraten wollen wie die AfD den Hänflingen an den Kragen.