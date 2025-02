Bild: RQS

Germany, let’s grow! – Royal Queen Seeds startet die Cannabisrevolution. RQS ermutigt alle Deutsche Cannabis selbst anzubauen.

Berlin, 5. Februar 2025 – Gute Nachrichten für Deutschland! Während das Land sich an den legalen Eigenanbau von Cannabis gewöhnt, sorgt Royal Queen Seeds (RQS) mit einer mutigen Kampagne für Aufsehen. Unter dem Motto „Germany, let’s grow!“ ermutigt RQS alle Deutschen, ihre Zukunft mit Cannabis selbst in die Hand zu nehmen – durch den Eigenanbau.

Eine Kampagne, die den Markt aufrüttelt

Die Kampagne setzt ein klares Zeichen in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Spannungen. Mit kreativen, provokanten Außenwerbungen bringt RQS eine deutliche Botschaft auf die Straßen: „Bau dein eigenes Cannabis an – sicher und selbstbestimmt.“

Von Berlin über Hamburg bis Köln prangen auffällige Slogans wie „GUTER SHIT. OHNE SCHEIẞ!“ auf Werbeflächen. Dies verweist auf eine alarmierende Studie, die zeigt, dass 65 % des illegalen Cannabis in Berlin mit Fäkalien verunreinigt sind. Damit unterstreicht RQS die Bedeutung eines regulierten Marktes und den Eigenanbau als saubere, sichere Alternative.

Cannabis: Eine Chance für Deutschland

Die Teillegalisierung von Cannabis bringt nicht nur persönliche Freiheit, sondern auch wirtschaftliche Vorteile:

1,8 Milliarden Euro potenzielles Steueraufkommen pro Jahr

potenzielles Steueraufkommen pro Jahr 27.000 neue Arbeitsplätze in der Branche

in der Branche 4,7 Milliarden Euro positive finanzpolitische Auswirkungen jährlich

positive finanzpolitische Auswirkungen jährlich 1,4 Milliarden Euro Einsparungen bei der Strafverfolgung

RQS feiert diesen Wandel als einen Sieg für Transparenz, Bildung und Sicherheit. Die Kampagne zeigt, wie eine moderne Regulierung nicht nur die öffentliche Wahrnehmung verändert, sondern auch Konsumenten stärkt und negative Auswirkungen verringert.

„Germany, let’s grow!“ – Ein neuer Blick auf Cannabis

„Wir freuen uns, Royal Queen Seeds offiziell in Deutschland vorzustellen – einem Land, das jetzt eine Vorreiterrolle in der Cannabisreform übernimmt“, sagt Shai Ramsahai, Präsident von RQS. „Diese Kampagne ist mehr als Werbung. Sie zeigt den Menschen, was Cannabis sein kann: Eine treibende Kraft für das Gute – wenn es verantwortungsvoll angebaut wird. Es ist Zeit, eure Pflanzen zu gießen und den Schwarzmarkt trockenzulegen.“

Über Royal Queen Seeds

Gegründet 2007 in Amsterdam, ist Royal Queen Seeds (RQS) heute Marktführer in der Cannabisgenetik-Branche. 2024 wurde das Unternehmen bei den Emjays International Cannabis Awards in Las Vegas als „Beste Saatgutbank des Jahres“ ausgezeichnet.

RQS steht für höchste Qualitätsstandards. Jeder Samen wird auf Keimung, Vitalität, Ertrag und Wirksamkeit getestet. Das Unternehmen bietet umfassende Ressourcen für Grower aller Erfahrungsstufen und entwickelt modernste Sorten, darunter selbstblühende und F1-Hybriden.

Mit mehreren Cannabis-Cup-Siegen und internationalen Auszeichnungen genießt RQS weltweites Ansehen. Das Unternehmen ist online in Deutschland, den USA, Thailand und 28 europäischen Ländern aktiv, mit Ladengeschäften in Amsterdam, Barcelona und Bangkok.

Weitere Informationen auf royalqueenseeds.de.