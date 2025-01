Bild: Buds and Beats – The Cannabis Festival

Buds and Beats Festival: Ein Fest für die Sinne – Am 31. Mai 2025 wird Zürich zur grünen Hauptstadt: Das Buds and Beats Festival feiert seine Premiere in der Halle 622 und verspricht ein einzigartiges Erlebnis rund um die vielseitigen Facetten der Hanfpflanze. Auf über 3.000 m² treffen Genuss, Wissen, Musik und Unterhaltung aufeinander.

Die Zonen: Entdecke die Welt des Hanfs

Das Festival ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt, die für jeden Geschmack etwas bieten:

CBD-Zone: Hier kannst du die Vielfalt von CBD-Blüten, -Hash und -Kosmetik entdecken.

Hier kannst du die Vielfalt von CBD-Blüten, -Hash und -Kosmetik entdecken. Smoking-Zone: Alles, was du für den Genuss brauchst – von Papers bis hin zu hochwertigen Accessoires.

Alles, was du für den Genuss brauchst – von Papers bis hin zu hochwertigen Accessoires. Music-Zone: Live-Acts und DJs aus den Bereichen Hip-Hop und Electronica sorgen für die perfekten Beats.

Live-Acts und DJs aus den Bereichen Hip-Hop und Electronica sorgen für die perfekten Beats. Medical-Zone: Erhalte wertvolle Einblicke in die medizinische Anwendung von Cannabis.

Erhalte wertvolle Einblicke in die medizinische Anwendung von Cannabis. Pilotproject-Zone: Erfahre mehr über die legalen Bezugsquellen von Cannabis im Rahmen von Schweizer Pilotprojekten.

Erfahre mehr über die legalen Bezugsquellen von Cannabis im Rahmen von Schweizer Pilotprojekten. Grow-Zone: Lerne alles über den Anbau von Cannabis, vom Saatgut bis zur Ernte.

Lerne alles über den Anbau von Cannabis, vom Saatgut bis zur Ernte. Hemp-Zone: Entdecke die nachhaltigen Einsatzmöglichkeiten von Hanf in Lebensmitteln, Kleidung und vielem mehr.

Entdecke die nachhaltigen Einsatzmöglichkeiten von Hanf in Lebensmitteln, Kleidung und vielem mehr. Food-Zone: Lass dich von köstlichen Gerichten aus aller Welt verzaubern.

Lass dich von köstlichen Gerichten aus aller Welt verzaubern. Game-Zone: Mit spaßigen Highlights wie Mario Kart oder dem legendären Joint Roll Contest.

Mit spaßigen Highlights wie Mario Kart oder dem legendären Joint Roll Contest. Beach-Zone: Urlaubsfeeling mitten in Zürich mit Liegestühlen und entspannter Atmosphäre.

Urlaubsfeeling mitten in Zürich mit Liegestühlen und entspannter Atmosphäre. Vape’n’Dab-Zone: Tauche in die Kunst des Dabbens ein und entdecke modernste Vaporizer.

Tauche in die Kunst des Dabbens ein und entdecke modernste Vaporizer. Wellness-Zone: Entspannung pur mit Yoga und hochwertigen CBD-Produkten.

Entspannung pur mit Yoga und hochwertigen CBD-Produkten. Talk-Zone: Spannende Vorträge und Workshops zu Themen wie Homegrowing, Hash-Herstellung und medizinischer Anwendung.

Special: CannaTrade B2B Barbecue

Ein besonderes Highlight findet bereits am Vorabend des Festivals statt: Am 30. Mai 2025 von 17:00 bis 22:00 Uhr trifft sich die Schweizer Cannabis-Szene zum CannaTrade B2B Barbecue. In entspannter Atmosphäre kannst du dich mit internationalen Firmen austauschen und Netzwerke knüpfen.

Informationen und Tickets

Alle weiteren Infos sowie Tickets findest du unter:

www.budsandbeats.ch

Auskunft: info@budsandbeats.ch / Tel: +41 31 398 02 35

info@budsandbeats.ch / Tel: +41 31 398 02 35 Presseakkreditierungen: info@budsandbeats.ch

Organisator

Veranstaltet wird das Buds and Beats Festival von der CannaTrade.ch AG, einem festen Bestandteil der Schweizer Cannabis-Szene. Mit Events wie der CannaTrade Messe setzt sich die Organisation seit Jahren für die Förderung und Akzeptanz der Hanfkultur ein.

Sei dabei, wenn Zürich am 31. Mai 2025 auf der grünen Welle surft, und erlebe ein unvergessliches Festival voller Inspiration, Genuss und Unterhaltung!