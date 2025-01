Weed MaAN – Der freundliche Samenshop von Nebenan

Bild: Weed MaAn

Hallo zusammen! Wir sind Markus und Andi, zwei leidenschaftliche Hobbygrower, die ihre Erfahrungen und Liebe zum Pflanzenwachstum mit der Welt teilen möchten. Als die Legalisierung kam, haben auch wir das Abenteuer „Growen“ für uns entdeckt und sind seither ständig auf der Suche nach den besten Samen, die unser Hobby bereichern.



Aus dieser Begeisterung heraus haben wir uns entschlossen, etwas zurückzugeben und einen eigenen Seedshop zu eröffnen – für die Community, die uns ebenso am Herzen liegt. Unser Ziel ist klar: Hochwertige Samen zu fairen Preisen anbieten und damit allen Hobbygrowern, ob Anfänger oder erfahrene Züchter, den Einstieg und das Wachstum zu erleichtern.



Was uns ausmacht?



Wir sind kein großes Unternehmen, sondern Menschen wie du – mit einer Leidenschaft für Pflanzen und dem Streben nach Qualität. Bei uns findest du nur hochwertige, getestete Samen, die wir selbst für unsere eigenen Projekte nutzen und die uns in der Praxis überzeugen. Wir setzen auf faire Preise, damit jeder die Möglichkeit hat, mit guten Samen zu wachsen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass man sich auf seine Pflanzen verlassen kann. Deshalb stellen wir sicher, dass jedes Produkt, das wir anbieten, den höchsten Standards entspricht. Wir stehen hinter dem, was wir verkaufen, und stehen auch dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast oder Unterstützung benötigst.



Warum Weed MaAn?

Wir bieten nur Samen an, die wir selbst getestet und für gut befunden haben. Faire Preise: Weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass das Growen auch bezahlbar bleibt.

Wir wollen nicht nur Samen verkaufen, sondern auch Erfahrungen teilen und eine unterstützende Gemeinschaft aufbauen. Persönlicher Service: Bei uns bekommst du keine standardisierten Antworten – wir kümmern uns persönlich um deine Anliegen.

Wir freuen uns, ein Teil deiner Grow-Community zu werden und sind gespannt auf all die tollen Projekte, die wir gemeinsam mit dir wachsen lassen können! Hier der Link zum Shop.



Let’s grow together!

Markus & Andi