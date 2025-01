EVO NXT 2025 – Die Messe für neue Trends

Bild: EVO NXT Messe Dortmund GmbH

EVO NXT 2025: Sei dabei, wenn Mailand zur Bühne der NGP-Zukunft wird

Am 3. und 4. April 2025 ist es soweit: Die internationale Next-Generation-Products (NGP) Branche trifft sich in Mailand zum EVO NXT Business-Festival! Du willst die neuesten Trends erleben, mit Experten netzwerken und gleichzeitig eine richtig gute Zeit haben? Dann ist dieses Event genau das Richtige für dich!

Warum du EVO NXT 2025 nicht verpassen solltest

EVO NXT ist kein traditioneller Branchentreff – es ist das Event für alle, die die Zukunft der NGP-Branche mitgestalten wollen. Hier gibt es nicht nur jede Menge spannende Infos, sondern auch eine Mischung aus Unterhaltung und Networking, die so kein zweites Mal zu finden ist.

Neueste Trends entdecken: Vier Themenzonen präsentieren bahnbrechende Produkte und innovative Technologien.

Vier Themenzonen präsentieren bahnbrechende Produkte und innovative Technologien. Top-Speaker live erleben: Lass dich von den führenden Stimmen der Branche inspirieren.

Lass dich von den führenden Stimmen der Branche inspirieren. Networking auf höchstem Niveau: Knüpfe Kontakte mit Entscheidern, Innovatoren und Experten.

Knüpfe Kontakte mit Entscheidern, Innovatoren und Experten. Unvergessliches Entertainment: Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für die perfekte Balance zwischen Arbeit und Vergnügen.

Die Highlights: Wer und was erwartet dich?

Einige der größten Namen der Branche sind schon am Start:

John Dunne , Generaldirektor der UK Vaping Industry Association (UKVIA), und Jonas Lundqvist , CEO der Nordic Nicotine Pouches Alliance (NNPA), bringen spannende Einblicke in aktuelle Trends.

, Generaldirektor der UK Vaping Industry Association (UKVIA), und , CEO der Nordic Nicotine Pouches Alliance (NNPA), bringen spannende Einblicke in aktuelle Trends. Dr. Jessica Zdinak , renommierte Verhaltensforscherin und CEO von ARAC, präsentiert wegweisende Studien.

, renommierte Verhaltensforscherin und CEO von ARAC, präsentiert wegweisende Studien. Frank Henkler-Stephani vom Bundesverband der Tabakwirtschaft (BVTE) beleuchtet die neuesten Entwicklungen zur Schadensminimierung.

vom Bundesverband der Tabakwirtschaft (BVTE) beleuchtet die neuesten Entwicklungen zur Schadensminimierung. Und das ist erst der Anfang – weitere spannende Sprecher warten auf dich!

Die Themen reichen von Marktüberblicken und regulatorischen Herausforderungen bis hin zu innovativen Lösungen und Best Practices.

EVO NXT trifft auf GINN: Eine starke Partnerschaft

Eine besondere Bereicherung für die Veranstaltung ist die Zusammenarbeit mit dem Global Institute for Novel Nicotine (GINN). Gemeinsam mit GINN werden Themen wie der Einsatz von Nikotinbeuteln und deren potenzielle gesundheitliche Vorteile intensiv diskutiert. Freu dich auf eine exklusive Podiumsdiskussion zum neuen Code of Practice, der die Standards der Branche definieren wird.

Top-Aussteller – die Stars der Branche

Auch die Ausstellerliste kann sich sehen lassen! Firmen wie Dholakia Tobacco, Blendfeel, Luna Corporate und Cannashock sind dabei und präsentieren ihre neuesten Produkte. Vielleicht ja bald auch dein Unternehmen?

Bild: Evo Next 2025 – Messe Dortmund GmbH

Jetzt Aussteller werden: Anmeldung hier online möglich!

Alle Infos auf einen Blick:

EVO NXT 2025

Datum: 3. und 4. April 2025

3. und 4. April 2025 Ort: SuperStudio Maxi, Mailand

SuperStudio Maxi, Mailand Veranstalter: Messe Dortmund GmbH

Messe Dortmund GmbH Für wen: Hersteller, Händler, Forscher, Investoren – kurz: alle, die die Zukunft der NGP-Branche bewegen wollen.

Hersteller, Händler, Forscher, Investoren – kurz: alle, die die Zukunft der NGP-Branche bewegen wollen. Partner: UKVIA, NNPA, IEVA, GINN, TobaccoIntelligence und viele mehr.

Bleib immer auf dem neuesten Stand: Folge EVO NXT auf LinkedIn, Instagram oder melde dich für den Newsletter an.

Sei dabei – wir freuen uns auf dich!

Ob du nach den neuesten Innovationen suchst, dich inspirieren lassen willst oder einfach gute Gespräche führen möchtest – EVO NXT 2025 ist der Ort, an dem die Zukunft der NGP-Branche geschrieben wird. Also, worauf wartest du? Sichere dir jetzt deinen Platz! Hier weitere Informationen zur EVO NXT.