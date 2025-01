Cannabis-Produzent will’s wissen

Sächsische Cannabis-Manufaktur Demecan will den Ernteertrag bis Jahresmitte verdoppeln

Foto: Su/Archiv

Während die deutsche Wirtschaftsleistung in Gänze schrumpft und die Reichen und Schönen fürchten müssen, sich schon morgen keine Austern und Champagner mehr leisten zu können, blüht in den blühenden Landschaften Sachsens ein Geschäftszweig auf, dass einem schwindelig werden kann. Das Business mit Medizinalhanfblüten lässt den Rubel rollen – auch für den sächsischen Cannabis-Hersteller Demecan, der dank der hohen Nachfrage seit der Teillegalisierung gar keine andere Wahl hat, als investitionstechnisch in die Vollen zu gehen.

Zu den bereits vier bestehenden „Blütenräumen“ sollen nun vier weitere hinzukommen.

„Damit steigern wir unsere Produktion von bisher zwei Tonnen Cannabis auf bis zu 4,2 Tonnen im Jahr“, kündigt Philipp Goebel (41) vom Demecan-Vorstand an. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Großraum-Labor von Ebersbach (Kreis Meißen) bis zum Sommer dieses Jahres seine Cannabis-Ernte verdoppelt haben.

Zudem will Demecan in wenigen Monaten das stärkste THC-Präparat aller Zeiten auf den Markt bringen. Sobald das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) grünes Licht für das neue Cannabis-Fertigarzneimittel gegeben hat, wird in deutschen Apotheken eine gelbe Paste erhältlich sein, die einen THC-Gehalt von 90 Prozent aufweist. Gedacht ist die Zauberpaste mit dem Namen „Live Resin“ für Schmerzpatienten, deren Gesundheit es nicht zulässt, Medizinalhanfblüten zu inhalieren.