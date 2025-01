50 CSC-Mitglieder kommen in den Genuss von zwei Kilogramm rauchfertigem Cannabis

Von Sadhu van Hemp

Ein „Heiliger Mann“ in Indien, der die Wartezeit bis zur göttlichen Erlösung mit dem Verbrennen von Haschisch und Marihuana überbrückt, benötigt locker zwei Kilogramm des Zauberkrauts pro Jahr. Genau diese Menge der Rauchware hat nun der Anbauverein „Green Leaf Society“ in Marzahn-Hellersdorf geerntet, zubereitet und eingetütet. Am Wochenende kamen nun die ersten 50 der bislang 70 Mitglieder in Genuss des ersten legalen Cannabis für Genusszwecke.

„Jedes Mitglied erhält seine zehn Gramm Ernteanteil sowie seinen zusätzlich angemeldeten Bedarf“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Green Leaf Society, Jana Halbreiter, der Deutschen Presse-Agentur. Um einen größeren Andrang zu vermeiden, wurde für jeden Interessenten ein Abgabetermin vereinbart.

Die Cannabis-Genossenschaft „Green Leaf Society“ ist bislang der einzige Verein in Berlin, der eine Erlaubnis für den gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau erhalten hat. Der Indoor-Anbau erfolgt in einer Gewerbeimmobilie, deren Standort aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird. Ende August hatte das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf grünes Licht gegeben.

„Der Antrag der Green Leaf Society kann sicher in vielerlei Hinsicht als vorbildhaft gelten“, sagte seinerzeit der Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit, Gordon Lemm (SPD). „Der uns vorliegende Antrag zeichnet sich jedoch durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein und ernsthafte strukturelle Überlegungen aus, die eine Bescheidung unsererseits sehr erleichtert haben.“ So umfasse allein das Gesundheits- und Jugendschutzkonzept etwa 40 Seiten.

Jedem Mitglied würden zehn Gramm Cannabis monatlich garantiert. Dafür zahlen die Mitglieder einen Grundbetrag von 89 Euro. Wer mehr benötigt, kann sich etwas reservieren lassen, sofern es der Bestand zulasse. Ein Gramm kostet round about 8,30 Euro, zuzüglich Wehrmachtssteuer.

Für die zweite Jahreshälfte ist eine Vergrößerung der Anbaufläche geplant. Ab Februar sollen dann neue Mitglieder aufgenommen werden. Die Nachfrage ist groß. „In der ersten Woche nach Lizenzerhalt erhielten wir 250 Mitgliedsanfragen“, sagte die Vorstandvorsitzende des Clubs im September vergangenen Jahres. Man würde jedoch auf eine „ausgeglichene Mitgliederstruktur“ achten und nicht jeden Mitgliedsantrag positiv bescheiden.