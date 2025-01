Bayerische Polizei schikaniert Cannabis-Raucher

Auch im neuen Jahr jagen unsere Freunde und Helfer in „Amigoland“ kleine Kiffer – trotz Cannabis-Teilfreigabe

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Stellen wir uns vor, auch wenn es Brechreiz verursacht, man steht bei der bayerischen Polizei in Lohn und Brot. Der tägliche Tagesbefehl lautet, den Bürgern und Bürgerinnen unter weißblauem Himmel als Freund und Helfer zu dienen und ein Auge auf die zu werfen, die keine Lederhose und einen Gamsbarthut tragen – also den Anschein erwecken, in den Genuss einer Personenkontrolle kommen zu wollen.

Und so gehen wir mit unserem Polizeiauto wie U-Bootfahrer auf Schleichfahrt. Voller Eifer und gierig wie Hyänen halten wir Ausschau nach zwielichtigen Subjekten, denen man ja mal aus reiner Langeweile auf den Zahn fühlen und vielleicht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit in die Schuhe schieben kann. Und ja, wir stellen uns weiter vor, dass wir charakterlich abgrundtief verdorben sind und richtig viel Spaß und Freude daran haben, aus Jux und Dollerei Menschen zu schikanieren. Der Tag ist für uns erst dann ein guter Tag, wenn man nach Dienstschluss zu Hause mit der Bierpulle in der Hand auf dem Sofa sitzt und seinen Kindern erzählen kann, welche staatstragenden Glanzleistungen man vollbracht hat.

So oder so ähnlich beflissen war am späten Abend des Neujahrstages eine Polizeistreife, die im bayerischen Kleinstädtchen Untermeidigen auf der Pirsch war und nach leichter Beute spähte. Und tatsächlich, da boten sie sich an, die zwei Opfer, die wie auf dem Präsentierteller nur darauf warteten, von den Polizeibeamten in die Mangel genommen und gegebenenfalls aus einer Notwehrlage heraus füsiliert zu werden. Anlass für die Amtshandlung war, dass die beiden auserwählten Männer unbeaufsichtigt in einer Bushaltestelle saßen und sich die Wartezeit damit vertrieben, jeder für sich einen Joint zu rauchen.

Und so haben die Beamten ihren Hintern in Bewegung gesetzt, um mit den beiden unbedarften Kiffern ein bisschen Katz und Maus zu spielen. Doch anders als bei Tom und Jerry gibt es bei diesem Spiel nur einen Gewinner – und das sind die Damen und Herren der Polizei. Als geschulte Schnüffler wissen sie, wie man gezielt in nur eine Richtung ermittelt und die Opfer mit billigen Tricks und Finten in die Enge treibt. So auch in diesem Fall.

Die Beamten fragten nach der Herkunft des Cannabis, das die Joints füllte. Sich der Bedrohungslage nicht gewahr verriet einer der Männer in dem Glauben, nichts Unrechtes getan zu haben, dass er das Cannabis selbst angebaut und geerntet hat. Aus dem Gespräch mit den beiden Kiffern zogen die Polizisten jedoch den Schluss, dass der Gärtner das selbstgezogene Marihuana mit seinem Begleiter geteilt hat. Somit lag ein Verstoß gegen das Cannabiskonsumgesetz vor. Die Polizei Schwabmünchen hat deshalb weitere Ermittlungen zu einer mutmaßlichen rechtswidrigen Weitergabe von Cannabis aufgenommen.

Trotz der Teilfreigabe bleibt Bayern für Konsumenten von Haschisch und Marihuana auch 2025 ein heißes Pflaster – gespickt mit so einigen Stolpersteinen und Fallstricken. Bei einem Kontakt mit der Polizei, auch wenn er noch so kumpelhaft erscheint, gilt deshalb höchste Alarmstufe. Belastentende Selbstauskünfte verbieten sich! Wie eh und je gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.