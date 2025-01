Der Cannabis-Drops ist noch nicht gelutscht

(P)Review 2024/2025 – Was war, was kommt

Von Sadhu van Hemp

2024 war das Jahr, das Millionen Hanffreunden in Deutschland die Freiheit geschenkt hat – zwar nur sehr eingeschränkt, aber immerhin. Was viele für unmöglich gehalten hatten, wurde am 1. April um Punkt Mitternacht Wirklichkeit: Cannabis steht fortan nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz auf der Liste der verbotenen Substanzen. Der seit den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts von vielen Menschen geäußerte Wunsch, Haschisch und Marihuna in aller Freiheit genießen zu dürfen, ging endlich in Erfüllung. Die Bundesregierung hat Wort gehalten und den Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabis-Politik eingeleitet.

Die Regierungskoalition aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP wollte nicht länger übersehen, dass das Hanfverbot mehr schadet als nutzt und in der demokratisch zivilisierten Welt mit Abermillionen Hanfkonsumenten längst ausgedient hat. Und das nicht nur in Deutschland. Immer mehr Länder ignorieren die UN-Drogenkonvention von 1961 und verzichten darauf, kleine Kiffer wie Hasen zu jagen und ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen. Kanada und Uruguay verstoßen bereits seit etlichen Jahren gegen das internationale Hanfverbot, ohne von der UNO abgestraft zu werden. Die westliche Welt begreift allmählich, dass der Krieg gegen die Hanfkonsumenten nicht gewonnen werden kann und der Friedenschluss mit der kiffenden Bevölkerung überfällig ist.

2024 sollte dann auch in Deutschland die Vernunft siegen – trotz aller Skepsis der Hanfcommunity gegenüber den Sozialdemokraten, die gerne mal ihre Wahlversprechen brechen, wenn sich der Wind dreht. Es wurde zum Geduldspiel, als die Ampelregierung im Dezember 2021 die Amtsgeschäfte aufnahm und in der Cannabis-Frage zunächst den Eindruck erweckte, die Sache aussitzen zu wollen.

Doch 2023 kam Bewegung in die Sache; das Cannabisgesetz nahm Gestalt an. Vorneweg spuckte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kräftig in die Hände und lotete aus, was im Geflecht der internationalen Anti-Hanf-Bestimmungen auszuloten ist. Es galt, das deutsche Cannabisgesetz derart zu verunstalten, dass weder die Weltgesundheitsorganisation der UNO, noch die Europäische Union Grund zur Klage haben. Am Ende hatten Lauterbach und seine spitzfindigen Juristen eine Gesetzesreform ausbaldowert, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist, aber vor den Gerichtshöfen standhält.

Von allen Seiten hagelte es Kritik, auch von der eigenen, aber insbesondere von den Ultra-Hardcore-Prohibitionisten aus dem rechtskonservativen Wutbürgermilieu, die mit der Freigabe von Cannabis den unmittelbaren Untergang des abendländischen Vaterlandes fürchteten.

Doch alle Anti-Hanf-Propaganda verpuffte: Am 23. Februar verabschiedete der Deutsche Bundestag mit deutlicher Mehrheit das Cannabis-Gesetz. Von 735 Abgeordneten stimmten 407 für das Gesetz, 226 dagegen und vier enthielten sich. Die Hanfcommunity jubelte, die Hanfhasser spien Gift und Galle. Der Sabber lief besonders bayerischen Politikern von CSU, AfD und Freien Wählern nur so aus dem Maul. Letzte Hoffnung der Prohibitionsfanatiker war der Bundesrat. Sollte es tatsächlich noch einmal so kurz vor der Ziellinie zur Zitterpartie werden?

Der letzte Akt des Dramas um das Cannabisgesetz wurde dann in den Vormittagsstunden des 22. März in der Länderkammer uraufgeführt. Die CDU/CSU regierten Länder verlangten die Einberufung des Vermittlungsausschusses, um das Inkrafttreten des Gesetzes auf die lange Bank zu schieben. Noch einmal durften sie vor laufenden Kameras geifern, lügen und hetzen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bot dabei sein ganzes schauspielerisches Talent auf und ließ während seiner Hasstirade gegen die Cannabis-Freigabe Tränen kullern. Doch selbst dieser Hollywood-Trick half nicht. Nur Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und das Saarland stimmten dafür, das Gesetz zu Nachverhandlungen noch einmal in das Kompromissfindungsgremium von Bundestag und Bundesrat zu schicken. Sachsens Stimme wurde für ungültig erklärt, da Grüne und CDU uneinheitlich abgestimmt hatten.

Und dann ging alles ganz schnell. Ein Bote eilte nach Schwerin und legte das Gesetz Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Vertretung für den im Urlaub weilenden Bundespräsidenten zur finalen Unterschrift vor. Zur Kaffeestunde ging weltweit die Nachricht über die Ticker, dass Deutschland rund fünf Millionen Menschen aus der Unterwelt ans Tageslicht geholt hat und gerade dabei ist, stante pede im Drogensumpf zu versinken.

Doch zum Ärgernis der Cannabis-Hasser ist diese Prophezeiung bis Jahresende nicht eingetreten. Im Gegenteil: Beschwingt rutschen die Deutschen ins neue Jahr – ohne den Ballast des Hanfverbots. Die Verfluchten und Verfolgten verspüren erstmals in ihrem Leben die Leichtigkeit des Seins, die ihnen die Teilfreigabe von Cannabis verschafft. Ob die neugewonnene Freiheit auch 2025 Bestand hat, steht allerdings in den Sternen.

Die Gefahr, dass alles rückgängig gemacht wird, dräut bereits am 23. Februar. Nach dem Scheitern der Ampelregierung stehen Neuwahlen ins Haus, und den Deutschen gelüstet es laut Meinungsumfragen nach einer rechtskonservativen Regierung ohne Beteiligung von Grünen, Roten und Gelben. Die Mehrheit der Wähler wünscht sich Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD) in Amt und Würden. Die nächste Regierung soll ein bisschen mehr Faschismus wagen, um all das linksgrün genderversiffte Gutmenschenpack in die Schranken zu weisen. Und dazu zählen selbstverständlich auch die rund fünf Millionen Hanffreunde, die unter einer CDU/CSU/AfD-geführten Regierung in die Unterwelt zurückgeschickt werden sollen.

Doch ganz so schlimm wird es wohl nicht kommen, wenn das Bauchgefühl nicht trügt. Die Brandmauer zur AfD bröselt zwar, aber noch ist sie einigermaßen stabil. Doch in punkto Cannabis werden es wieder einmal mehr die Sozialdemokraten sein, die uns verraten. Sie werden Friedrich Merz und seinen Gefolgsleuten den Steigbügel halten. Und der Union wird es in den Koalitionsverhandlungen ein Genuss sein, der SPD einen Kotau und das Versprechen abzuverlangen, bei einer wie auch immer gearteten Rückabwicklung des Cannabisgesetzes behilflich zu sein.

Nun denn, stürzen wir uns hinein ins Jahr 2025, das hoffentlich nicht allzu nachteilig für die Hanffreunde verlaufen wird. Vielleicht entspannen sich ja die Anti-Cannabis-Hetzer von der CDU/CSU nach der Wahl und schauen noch einmal genau hin, ob es sich für Deutschland wirklich rentiert, das gerade legal aufblühende Business rund um die Hanfpflanze im Keime zu ersticken und in die dunklen Zeiten der Prohibition zurückzukehren.

Die Redaktion des Hanf Journal wünscht allen Brüdern und Schwestern einen gutes neues Jahr, das euch mit viel Glück und vor allem Gesundheit segnen soll. Bleibt auf dem Quivive und lasst euch von der Dummheit der Doofen nicht die Lebensfreude versauen!