Welche Partei ist für die Cannabis-Community wählbar?

Bundestagswahl 2025: CDU/CSU und AfD wollen Rolle rückwärts in der Cannabis-Politik

Von Sadhu van Hemp

Christdemokraten wollen Re-Kriminalisierung der kiffenden Bevölkerung

Die Union hat gestern ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2025 vorgestellt. Die Partei lehnt die Teilfreigabe von Cannabis ab und will das Gesetz im Falle einer Regierungsübernahme canceln. Zur Begründung heißt es im Wahlprogramm, dass das Cannabis-Gesetz weder den Schwarzmarkt zurückgedrängt noch den Konsum und die Bandenkriege eingedämmt habe. Dagegen helfe nur, die Konsumenten zu kriminalisieren.

Sozialdemokraten wollen an der Entkriminalisierung festhalten

Das endgültige Wahlprogramm will die SPD am 11. Januar 2025 beschließen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser antwortete jedoch am 28.11.2024 auf eine Leserfrage auf der Internetseite abgeordnetenwatch.de, dass die SPD im Falle einer großen Koalition mit der CDU/CSU weiterhin die Legalisierung von Cannabis unterstützen wolle. Kreiser sieht in der Teillegalisierung einen wichtigen Meilenstein in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik. Die SPD wolle sich daher auch in der neuen Legislaturperiode dafür einsetzen, dass die Entkriminalisierung von Cannabis bestehen bleibt.

AfD würde die Teil-Entkriminalisierung rückgängig machen

Das Wahlprogramm der AfD für die anstehende Bundestagswahl wird am 11. und 12. Januar auf einem zweitägigen Parteitag in Riesa zur Abstimmung gebracht. Der Entwurf ist bereits online einzusehen. In Sachen Hanf gibt es keinen Sinneswandel bei Weidel, Höcke & Co.. Die Teilfreigabe sei ein Fehler, der korrigiert werden müsse. Im Leitantrag wird auf die gesundheitlichen und psychischen Schäden hingewiesen, die mit dem Cannabiskonsum ohne medizinische Indikationen einhergehen können. Die „Alternative für Deppen“ lehnt die Teil-Entkriminalisierung der Konsumenten ab und fordert eine klare Abgrenzung zwischen Medizinalhanf und Cannabis als Freizeitdroge

Bündnis 90/Die Grünen wollen das Cannabis-Gesetz praxistauglicher machen

Die Grünen wollen am 26. Januar 2025 in Berlin ihr Wahlprogramm eintüten. Der Entwurf wurde bereits am 17. Dezember 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt. Versprochen wird, am Cannabis-Gesetz festzuhalten und sich überdies für den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften einzusetzen. Therapie-, Präventions- und Schadensminderungsangebote sollen ausgebaut werden.

Die Linke positioniert sich gegen eine Neuauflage der Prohibition

Das Wahlprogramm der Linken ist noch in der Mache und wird voraussichtlich erst Mitte Januar in seiner endgültigen Fassung vorliegen. Vor der Europawahl 2024 hat sich die Partei dazu geäußert, ob sie sich für die Entkriminalisierung von Cannabis in Deutschland stark machen will. Die Linke macht die klare Ansage, dass sie die Entkriminalisierung der Konsumenten befürwortet. Jedoch gehe das am 1. April in Kraft getretene Cannabis-Gesetz der Ampel-Regierung nicht weit genug. Insbesondere die Überregulierung der Cannabis-Clubs sowie die nach Gutsherrenart erlassenen Konsumverbote würden das Gesetz ad absurdum führen. Die Linke fordert zudem, dass Haschisch und Marihuana für Erwachsene in Fachgeschäften verkauft wird.

Das BSW schiebt Cannabis-Frage vor sich her

Das Bündnis Sarah Wagenknecht will sein Wahlprogramm am 12. Januar 2025 in Bonn beschließen. Wie sich die Partei zum Thema Cannabis aufstellt, ist unklar. Zuletzt hat sich am 28. November 2024 Fabio De Masi, Mitglied des BSW im Europäischen Parlament, zur Cannabis-Teilfreigabe geäußert. Die Frage ist, ob die Wagenknecht-Partei die von der Union angestrebte Rücknahme der Teillegalisierung mittragen würde. De Masi sagte, dass sich das BSW mehrheitlich für die Legalisierung von Cannabis ausspricht. Allerdings gäbe es auch andere Meinungen in der Partei. Wie sich das BSW genau positioniert, wird erst das Wahlprogramm offenbaren.

FDP strebt vollständige Cannabis-Legalisierung an

Auch das Wahlprogramm der FDP ist noch in Arbeit. Erst auf dem Sonderparteitag am 9. Februar 2025 soll das Papier in seiner endgültigen Fassung von den Mitgliedern abgesegnet werden. In Sachen Cannabis-Politik will Lindners Partei den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Kristine Lütke versicherte in einer von der CDU/CSU-Fraktion beantragten „Aktuellen Stunde“ im Bundestag am 15. November 2024, weiterhin den Fokus auf eine vollständige Legalisierung von Haschisch und Marihuana zu legen. Unter anderem soll der Verkauf über Geschäfte und den Online-Handel zugelassen werden.