Kiffen kann zu Freiheitsentzug führen – Cannabis als Medizin bleibt erlaubt

Von Sadhu van Hemp

In Japan ist der Genuss von Cannabis unter Jugendlichen offenbar so stark verbreitet, dass sich die amtierende nationalkonservative Regierung genötigt sah, das erst dieses Jahr in überarbeiteter Form in Kraft getretene Cannabis-Kontrollgesetz dahingehend zu ändern, dass nunmehr auch der Konsum von Haschisch und Marihuana unter Strafe steht. Seit Donnerstag gilt ein striktes Hanfverbot für alle, und Verstöße können mit langjährigen Haftstrafen geahndet werden.

Bislang war in der konstitutionellen Monarchie Japan nur der Besitz und Verkauf von Cannabis verboten, nicht aber der private Konsum. Damit soll nun Schluss sein, weil immer mehr junge Menschen zum Joint greifen. 2023 gab es im Land der aufgehenden Sonne 6.703 Straftaten wegen Marihuana, so viele wie noch nie. 72,9 Prozent der Haschgiftstraftäter waren unter dreißig Jahre alt.

Fachspezialexperten des japanischen Prohibitionswesens sagen, dass der Anstieg der Konsumenten darauf zurückzuführen sei, dass der Konsum bisher nicht strafrechtlich verfolgt würde. Dadurch habe sich bei jungen Leuten die Bereitschaft erhöht, neue Erfahrungen zu machen. Die Gesetzesänderung soll diesen Trend stoppen und dafür sorgen, dass weniger Leute drogensüchtig werden. Betont wird, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für Methamphetamine ist – also jene Substanz, die sich in der japanischen Leistungsgesellschaft größter Beliebtheit erfreut.

Mit der Überarbeitung des „Cannabis Control Law“ und des „Narcotics and Psychotropics Control Law“ wurde Cannabis definitiv als Betäubungsmittel eingestuft. Die Änderung führt dazu, dass der Besitz, die Weitergabe und auch der Konsum von THC-haltigen Hanfprodukten als Straftat gelten. Die Höchststrafe wurde von fünf auf sieben Jahre erhöht.

Die Gesetzesverschärfung soll vor allem der Polizei bei der Verfolgung von Hanfverbrechern mehr Spielraum geben. Bisher konnte die Polizei nur Personen festnehmen, die Marihuana bei sich hatten. Jetzt können auch positive Urin-, Blut- oder Haarproben zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

Doch bei allen Rückschritten gibt es auch einen Schritt nach vorne. Das überarbeitete Gesetz gestattet die medizinische Nutzung von THC-haltigen Arzneimitteln, sofern entsprechende Studien deren Wirksamkeit und Sicherheit belegen. Das Gesundheitsministerium will bis Ende 2025 ein Lizenzsystem für den Cannabis-Anbau erarbeiten. Dabei soll unterschieden werden, ob es um medizinische Zwecke geht oder nicht.