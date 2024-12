Doppelbingo! Seedproduzent erzielt begehrten Preis.

Royal Queen Seeds gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Preis als Beste Anbaugesellschaft des Jahres bei den Emjays

Amsterdam, Niederlande – 10. Dezember 2025

Royal Queen Seeds, ein führender Name in der Cannabis-Kultivierung, wurde bei den renommierten Emjays Awards zum zweiten Mal in Folge als Beste Anbaugesellschaft des Jahres ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand während der MJBiz Week in Las Vegas statt und würdigt das außergewöhnliche Engagement und die Innovationskraft der Marke in der Cannabisbranche.

Ein Durchbruch in den USA

Obwohl Royal Queen Seeds erst vor zwei Jahren in den US-Markt eingetreten ist, hat sich das Unternehmen schnell als führender Anbieter für Heimanbau etabliert. Dies unterstreicht das enorme Potenzial für Cannabis-Enthusiasten im ganzen Land. Eine im April 2025 von Royal Queen Seeds und Harris Poll durchgeführte Umfrage zeigt, dass beeindruckende 60 % der Amerikaner die Legalisierung von selbst angebautem Cannabis befürworten – ein klares Zeichen für den wachsenden Trend hin zu persönlichem Anbau.

Eine Erfolgsgeschichte seit über 15 Jahren

Royal Queen Seeds kann auf eine über 15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der das Unternehmen hochwertige Genetik und innovative Produkte an Züchter auf der ganzen Welt geliefert hat. Diese erneute Auszeichnung unterstreicht nicht nur das langfristige Engagement der Marke für Cannabis, sondern auch die steigende Wertschätzung der Heimanbaukultur in den USA und darüber hinaus.

“Diesen Preis zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, ist eine große Ehre,” sagte Shai Ramsahai, Präsident von Royal Queen Seeds. “Er spiegelt die harte Arbeit unseres Teams, das Vertrauen unserer Kunden und die vielversprechende Zukunft des Heimanbaus wider, während immer mehr Menschen dessen Potenzial entdecken.”

Ein Jahr voller Meilensteine

Das Jahr 2025 markiert zahlreiche Erfolge für Royal Queen Seeds. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit der Cannabis-Marke Tyson 2.0 von Mike Tyson. Gemeinsam brachten sie die Jawbreaker Limited Edition Collector’s Box auf den Markt, die in Europa innerhalb weniger Wochen ausverkauft war.

Blick in die Zukunft

Royal Queen Seeds plant, seine Präsenz in den USA weiter auszubauen, das Bewusstsein für die Vorteile des Heimanbaus zu stärken und innovative Lösungen für Züchter aller Erfahrungsstufen anzubieten. Angesichts der sich weiterentwickelnden Cannabis-Legalisierung möchte das Unternehmen Menschen weltweit dazu befähigen, aktiv an der Bewegung für zugänglichen, qualitativ hochwertigen Cannabisanbau teilzunehmen.

Weitere Informationen zu Royal Queen Seeds und ihren preisgekrönten Produkten finden Sie auf www.royalqueenseeds.com.

Über Royal Queen Seeds

Royal Queen Seeds ist eine weltweit renommierte Samenbank mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Premium-Saatgut und Kultivierungslösungen. Die Marke setzt auf Innovation, Nachhaltigkeit und Exzellenz, um Züchter auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu inspirieren.