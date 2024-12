Immer weniger Cannabis-Verbrechen in Berlin

Seit der Teilfreigabe sind Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis in Berlin um zwei Drittel zurückgegangen.

Illustration: marker

Während in Bayern die Jagd auf kleine Kiffer unvermindert fortgesetzt wird, lässt man es in Deutschlands Kifferhauptstadt locker angehen. Im Gegensatz zu den bayerischen Kollegen hält sich die Berliner Polizei weitgehend an das Cannabiskonsumgesetz und knöpft sich vornehmlich diejenigen vor, die es etwas zu bunt treiben.

In Berlin herrscht eine gewisse friedliche Koexistenz zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der kiffenden Bevölkerung, was sich deutlich in den Zahlen der Polizeibilanz niederschlägt.

Demnach erfasste die Datenbank der Berliner Polizei zwischen Anfang April und Ende Oktober lediglich 1.685 Straftaten nach dem Cannabis-Gesetz, darunter unerlaubter Handel oder unerlaubter Besitz. Überdies wurden 81 Ordnungswidrigkeiten erfasst, dazu zählen etwa Verstöße gegen das Cannabiskonsumverbot vor Kindertagesstätten und Schulen. Das geht aus der Antwort der Berliner Gesundheitsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervor.

Demgegenüber stehen die Angaben der Polizei für den gleichen Zeitraum 2023, als Deutschland wegen des Hanfverbots noch mit Kanonen auf Spatzen schoss. Mit 5.315 registrierten Straftaten erwischte es dreimal mehr kleine Kiffer und Kifferinnen, die abgestraft wurden.

„Das Cannabis-Gesetz zeigt entgegen aller Panikmache bereits nach wenigen Monaten erste Erfolge“, sagte Grünen-Politiker Franco und verwies darauf, das knapp 80 Prozent der cannabisbezogenen Straftaten vor dem 1. April 2023 Konsumdelikte gewesen seien. „Die Entkriminalisierung sollte dazu führen, dass Cannabis-Konsumierende nicht mehr unnötig verfolgt, kriminalisiert und stigmatisiert werden. Sie werden auf Dauer komplett wegfallen und damit Polizei und Justiz entlasten.“