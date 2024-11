Bayerische Polizei verhindert Cannabis-Export nach Österreich

Grenzpolizei stoppt deutschen Zugreisenden bei dem Versuch, auf dem Weg nach Salzburg gegen das Konsumcannabisgesetz zu verstoßen

Free image

Von Sadhu van Hemp

Mitunter gibt es Pressemitteilungen der Polizei, die nur zum Kopfschütteln sind. Nein, nicht weil unsere Freunde und Helfer mal wieder in Notwehr wild um sich geschossen haben, sondern weil der Wert der Nachricht darin besteht, dass sich die Polizei der Lächerlichkeit preisgibt.

So geschehen letzten Donnerstag unter weißblauem Himmel, als die örtlichen Boulevardzeitungen aus dem Nachrichtenticker der bayerischen Polizei eine Meldung übernahmen, die in ihrer Nichtigkeit so bedeutsam ist wie der berühmte Sack Reis, der in China umfällt. Dennoch geisterte die Pressemitteilung der Polizei durch alle Medien. Das Reizwort „Cannabis“ genügte, da es Aufmerksamkeit erregt und Klickzahlen generiert.

Die Pressemeldung Grenzpolizeiinspektion Piding im Wortlaut:

„Donnerstagmorgen (21. November) wurde ein deutscher Zugreisender einer Fahndungskontrolle durch Beamte der Grenzpolizei Piding unterzogen. Der Fahrgast gab an, auf dem Weg nach Salzburg zu sein. Da sich im Rahmen der Kontrolle Verdachtsmomente ergaben, wurde der 29-Jährige und sein Gepäck genauer in Augenschein genommen.

Eine Spiegelreflexkamera in seinem Reisegepäck erweckte dabei das Interesse der Fahnder. Nachdem das Objektiv von der Kamera abgeschraubt war, kamen etwa zwei Gramm Marihuana, verteilt auf fünf Klarsichttütchen, zum Vorschein.

Da der junge Mann im Begriff war, das Marihuana nach Österreich zu verbringen, lag der Straftatbestand des Versuchs der Ausfuhr von Cannabis vor. Das aufgefundene Rauschmittel wurde sichergestellt und gegen den 29-Jährigen eine Anzeige nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) erstellt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung konnte er seine Zugreise fortsetzen.“

Kurz und gut, der Freistaat Bayern kann stolz auf seine Polizei sein – einer Polizei die gnadenlos gegen den internationalen Haschisch- und Marihuanahandel vorgeht und selbst dem kleinsten Drogenkurier der Mocro-Mafia auf dem Weg nach Salzburg das illegale Handwerk legt. Dank der Fleißarbeit der Pidinger Streifenhörnchen kann sich Österreich glücklich schätzen, dass zwei Gramm Cannabis weniger aus dem Narco-Staat Deutschland in die Alpenrepublik geschmuggelt wurden.