Nicotine Pouches im Fokus: EVO NXT 2025 in Mailand präsentiert die Zukunft der NGP-Branche

Die EVO NXT 2025, das innovative Business-Festival der nächsten Generation von Produkten (Next Generation Products, NGP), öffnet am 3. und 4. April 2025 in Mailand ihre Tore. Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2023 etabliert sich die Messe als führendes Forum für visionäre Köpfe, Experten und Branchenführer. Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr: Nikotinbeutel, ein Segment, das rasant wächst und enorme Potenziale bietet.

Ein rasanter Markt: Nikotinbeutel auf Erfolgskurs

Laut einer Studie von TobaccoIntelligence im Auftrag der Nordic Nicotine Pouches Association (NNPA) wuchs der EU-Markt für Nikotinbeutel von 100 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 930 Millionen Euro im Jahr 2023. Bis 2027 wird ein Wachstum von weiteren 70 % prognostiziert. Die Nutzerzahlen stiegen von 300.000 im Jahr 2019 auf beeindruckende 2,6 Millionen im Jahr 2023 – ein Trend, der weiterhin nach oben zeigt.

Die Vielfalt der Produkte, darunter unterschiedliche Nikotinstärken und Aromen, sowie Innovationen wie nachhaltige Verpackungen und optimierte Füllmaterialien treiben diesen Boom voran.

Regulatorische Herausforderungen und Brancheneinblicke

Trotz des starken Wachstums steht die Branche vor regulatorischen Hürden. Insbesondere orale Nikotinprodukte sind ein zentrales Thema auf der EVO NXT 2025. Neben internationalen Ausstellern wird ein vielseitiges Rahmenprogramm aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen beleuchten, darunter:

Schadensminimierung (Harm Reduction) : Neue Technologien und Strategien zur Risikominderung.

: Neue Technologien und Strategien zur Risikominderung. Nachhaltigkeit : Umweltfreundliche Verpackungen und Produktionsmethoden.

: Umweltfreundliche Verpackungen und Produktionsmethoden. Rechtliche Aspekte: Regulierungen und ihre Auswirkungen auf die Branche.

Hochkarätige Aussteller und Partner

Mehrere internationale Unternehmen aus dem Bereich Nikotinbeutel haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Dazu gehören unter anderem:

Den Norske Snusfabrikken (Norwegen)

(Norwegen) Dholakia Tobacco (Indien)

(Indien) Vont (Schweden)

(Schweden) Garant und Camo Snus (Litauen)

(Litauen) Luna Corporate (Polen)

Darüber hinaus werden bekannte Marken aus verwandten NGP-Bereichen wie Absolute E-Juice (UK), SKE und Sikary (China) sowie Cannashock (Niederlande) und Narcos (Deutschland) vertreten sein.

Einblicke von Top-Speakern und Experten

Neben den Ausstellern wird das Rahmenprogramm von EVO NXT 2025 durch Branchenexperten, prominente Redner und Top-Speaker ergänzt. Die Besucher können sich auf spannende Diskussionen und praxisorientierte Einblicke freuen – von neuen Technologien über Marktentwicklungen bis hin zu den neuesten Forschungsergebnissen.

Vier Themenbereiche für umfassende Branchenübersicht

EVO NXT 2025 bietet den Besuchern vier spezialisierte Zonen, um die gesamte Bandbreite der NGP-Industrie zu erleben:

O-Zone: Alternative Nikotinprodukte wie Nikotinbeutel und Snus. E-Zone: Neuheiten aus der Welt der E-Zigaretten und Liquids. Heat-Zone: Produkte wie Tabakheizer und Tabaksticks. Green-Zone: Potenziale und Produkte rund um Hanf.

Messe-Highlights: Warum Sie EVO NXT 2025 nicht verpassen sollten

Inspirierende Atmosphäre : Mailand wird zum Hotspot der globalen NGP-Branche.

: Mailand wird zum Hotspot der globalen NGP-Branche. Networking-Möglichkeiten : Treffen Sie Branchenführer und Visionäre.

: Treffen Sie Branchenführer und Visionäre. Innovationen erleben : Präsentationen der neuesten Technologien und Produkte.

: Präsentationen der neuesten Technologien und Produkte. Vielfältiges Rahmenprogramm : Wissensaustausch zu Nachhaltigkeit, Regulierung und Markttrends.

: Wissensaustausch zu Nachhaltigkeit, Regulierung und Markttrends. Musikfestival-Flair: Die einzigartige Mischung aus Business und Entertainment.

Sichern Sie sich Ihren Platz

Ob als Besucher oder Aussteller – EVO NXT 2025 ist die ideale Plattform, um Teil der boomenden NGP-Branche zu werden. Veranstaltet wird das Event von der Messe Dortmund, unterstützt durch namhafte Partner wie die NNPA und die Svenska Snustillverkarföreningen.

Seien Sie dabei, wenn die Zukunft der NGP-Produkte in Mailand gestaltet wird.

