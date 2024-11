Cannabis-Teilfreigabe gefährdet innere Sicherheit Deutschlands

CDU/CSU will nach der Machtergreifung 4,5 Millionen Cannabis-Konsumenten rekriminalisieren

Bild: Sadhu van hemp

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Am Freitag musste sich eine Handvoll Bundestagsabgeordneter unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes einfinden, um in einer von der CDU/CSU-Fraktion beantragten „aktuellen Stunde“ ein bisschen über die Teilfreigabe der ollen Hanfpflanze zu debattieren. Überschrieben war die Einladung zum Parlamentspalaver mit der christdemokratischen Forderung: „Auswirkungen auf die innere Sicherheit ernst nehmen – Cannabislegalisierung aufheben“.

Und so malten die Rednerinnen der Union das Schreckgespenst der organisierten Kriminalität an die Wand. Die Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten sei eine Einladung für Kriminelle, sagte die CSU-Abgeordnete Silke Launert. Sie verwies auf die berühmt berüchtigte Mocro-Mafia, die dank der Cannabis-Prohibition seit anno tuff die Grundversorgung der kiffenden Bevölkerung in den Niederlanden und Europa gewährleisten darf. Die Ampelkoalition habe mit der Teilfreigabe des Suchtgifts die „Tore für die niederländische Drogenmafia“ geöffnet – mit der Folge, dass seit 1. April Punkt null Uhr die innere Sicherheit ganz Deutschlands nicht mehr gewährleistet ist.

Ins gleiche angstmachende Horn stieß die Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, Dr. Felor Badenberg (CDU): Das Cannabisgesetz sei mangelhaft. Der angebliche Meilenstein in der Drogenpolitik habe sich als untauglicher Versuch erwiesen.

Als Begründung für dieses vernichtende Urteil musste die abgenutzte Stammtischweisheit herhalten, dass Cannabis „nicht harmlos“ sei, sondern „das Risiko für Psychosen“ erhöhe. Zudem sei es naiv zu glauben, dass mit der Teilfreigabe der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden könne. Die Reform sei „ein Geschenk“ für die Organisierte Kriminalität, die sich eingeladen fühlt, ihr lukratives und gemeingefährliches Business in Deutschland auszubauen.

Kurzum, die Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten muss weg, denn sie ist ein politischer Irrweg, der direktemang in die linksgrün versiffte Unterwelt führt – also dorthin, wo die wehruntüchtigen Menschen friedlich auf dem Sofa herumlümmeln und den lieben langen Tag hochgiftige Haschgiftjoints dampfen.

Die von der Union angezettelte Hass-Debatte über die Cannabis-Teilfreigabe erreichte ihr Ziel jedoch nicht und ist in der öffentlichen Wahrnehmung eher als Eigentor zu werten. Redner von SPD, Grüne, FDP und Linke hatten leichtes Spiel, das hetzerische Geschwätz von CDU/CSU und AfD als verschwörungstheoretisches Geschwurbel zu entlarven. Statt auf die erfundenen Schauergeschichten und Lügenmärchen aus der rechten Ecke mit Schönmalerei zu antworten, folgten die Redner der vernunftgesteuerten Parteien ihrem Gewissen und hielten sich schlicht an die Wahrheit.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, wie es ist: „Cannabis ist überall“. (…) Der Cannabiskonsum ist Realität. (..) Die Mocro-Clans beispielsweise, die holländischen Clans, das ist doch das Ergebnis der gescheiterten Drogenpolitik.“ Und mit einem Seitenhieb auf die Prohibitionseiferer von CDU/CSU und AfD: „Das sind doch ihre Clans!“

Und Recht hat er, der gute Karl, der so tapfer gegen die Dummheit des rechtskonservativen Angstbürgertums und das hysterische Gekreische von Beatrix von Storch (AfD), Dorothee Bär (CSU) und Silke Launert (CSU) anredet. Blöd nur, dass er bei den Damen auf der Oppositionsbank, die sich dazu berufen fühlen, für alle deutschen Frauen und Mütter zu sprechen, auf taube Ohren stößt.

Die Tradwives des rechtskonservativen und rechtsextremen Politmilieus zeigten sich bei der Debatte wahrlich nicht, wie es sich für das schöne Geschlecht gehört, von der schönen, sondern von der hässlichen Seite. Man will sich gar nicht ausmalen, wenn diese von Hass auf alles Linkswoke zerfressenen Flintenweiber nach der Merzschen Machtergreifung im Frühjahr 2025 von der Kette gelassen werden und zur erneuten Treibjagd auf kleine Kiffer blasen.