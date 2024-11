Samen kaufen und Cashback erhalten – wie geht das?

Werbung

Erlebe den Unterschied: Die Königlich Bayrische Samenbank



Bei der Königlich Bayrischen Samenbank wissen wir, dass die Bezahlung in Samenshops oft unnötig kompliziert oder teuer ist. Die beliebten Onlinezahlungsmethoden der großen Anbieter mit Sitz in den USA verweigern nach wie vor alles, das mit Cannabis zu hat, und es bleiben Vorauskasse, teurer Nachnahmeversand oder obskure Cryptosysteme – aber das muss nicht sein! Deshalb haben wir eine kundenfreundliche und vor allem günstige Lösung gefunden: FLIZpay!



Mit FLIZpay brauchst du keine Kreditkarte und auch keine Schufa-Prüfung – lediglich eine App und ein Bankkonto, und du bist dabei. Einfach, schnell und sicher.



Zur Einführung gibt’s von uns ein königliches Geschenk: Satte 10% Cashback bei jeder Zahlung mit FLIZpay. Du kaufst entspannt ein und bekommst bei jedem Einkauf etwas zurück, so oft du willst und zwar mindestens bis zum 30.11.2024!



Und das Beste? Wir bieten eine riesige Auswahl an Sorten und Seedbanks. Ob Klassiker oder Neuentdeckungen, bei uns findest du fast alles, was das Cannabis-Gärtnerherz begehrt. Zum Beispiel unseren (noch) Geheimtipp Genehtik aus Spanien, mit der beliebtesten Sorte in spanischen Cannabis Clubs: Kritikal Bilbo als Automatik oder feminisiert ab 6 € pro Samen (Normalpreis ohne Cashback!) und die riesige Samen-Auswahl von Sensi Seeds, Royal Queen Seeds und vielen weiteren.



Schau vorbei und entdecke die Vielfalt auf: https://samen.bayern