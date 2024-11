Polizei findet kaum noch Cannabis-Straftäter

Rückläufige Zahlen bei Cannabis-Delikten nach der Teillegalisierung – auch in Bayern

Free image

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Wie schön waren doch die Zeiten für die Strafverfolgungsbehörden, als die kiffende Bevölkerung noch zum Abschuss freigegeben war. Der Polizei sind die Cannabis-Straftäter nur so zugeflogen: Einmal den Rüssel in die Luft gehalten, und schon nahm der Schnüffler Witterung auf, um en passant leichte Beute zu machen. Im letzten Jahr wurden in Deutschland 173.945 Fälle von allgemeinen Verstößen gegen das Hanfverbot polizeilich erfasst. Es wurden also jede Menge Ohrfeigen verteilt, und nicht wenige Prohibitionsopfer kamen überdies in den Genuss, mit einer Zuchthausstrafe gezüchtigt zu werden.

Diese schönen Zeiten scheinen nach der Teillegalisierung von Haschisch und Marihuana vorbei, wenn man den Zahlen der Polizei glaubt. Die Bilanz der erfassten Verstöße gegen das Cannabiskonsumgesetz ist mau, sehr mau. Die Hüter des Gesetzes kleckern nur noch, anstatt wie früher ordentlich zu klotzen und Prohibitionsopfer am Fließband zu produzieren. Es sieht düster aus für die Kriminalstatistik 2024. Deutschland wird sich am Ende des Jahres damit abfinden müssen, nie wieder die Rekordzahlen abgestrafter Kiffer vorangegangener Jahrzehnte auch nur annähernd zu erreichen.

Wie mau es ausschaut, weiß der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zu berichten. Demnach können die Cannabis-Straftaten, die seit 1. April in Deutschland begangen wurden, an den Fingern weniger Hände abgezählt werden. Zwar werden Verstöße gegen das Cannabiskonsumgesetz nicht in jedem Bundesland statistisch erfasst, aber die Tendenz, dass die Zahlen in den Keller gehen, ist nicht zu übersehen. Millionen Haschgiftjunkies kommen ungeschoren davon – zum Leidwesen der Strafverfolgungsbehörden, die plötzlich ohne Kundschaft dastehen.

Die rbb-Recherche weist geradezu erschreckende Zahlen aus: Ganz hinten im Ranking steht das Saarland mit gerademal acht Verstößen gegen das Cannabiskonsumgesetz. Bremen brilliert mit 15 Delikten und Sachsen-Anhalt verbucht 17 Strafanzeigen. Etwas mehr ins Zeug legten sich die Strafverfolgungsbehörden in Hamburg (59 Fälle), Sachsen (65), Rheinland-Pfalz (76) und Berlin (77). Die Bundesländer, die keine Angaben gemacht haben, dürften vermutlich ähnlich niedrigstelliges Zahlenwerk vorweisen.

Nur ein Bundesland fällt aus dem Rahmen. Unangefochtener Spitzenreiter in der Verfolgung kleiner Kiffer ist wie eh und je der Freistaat Bayern. Trotz des bundesweiten Bremsklotzes der Cannabis-Teilfreigabe ist es der bayerischen Polizei doch tatsächlich gelungen, ein paar mehr Verstöße gegen das Cannabiskonsumgesetz zur Anzeige zu bringen als die Kollegen in den anderen Bundesländern. Zwar blieb man mit 823 Strafanzeigen weit unter den Rekordzahlen der Vorjahre, aber gemessen an der Bevölkerungszahl wurden in Bayern dreimal mehr Cannabis-Straftäter aktenkundig als im linksgrün versifften Berlin.

Die Polizeistatistik belegt also, dass sich Deutschlands größter Drogensumpf aktuell im Freistaat Bayern befindet.