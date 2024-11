Foto: Su/Archiv

Erster Club gibt legales Cannabis aus. In Ganderkesee hat ein CSC die erste Ernte legal an seine Mitglieder verteilt.

Ein Novum ist eingetreten, der erste legale Anbauverein hat am Samstag erstmal legal Cannabis an seine Mitglieder verteilt. In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist der Verein mit 500 Mitgliedern niedergelassen. Dies berichtet die Tagesschau. Einer der ersten Unterstützer des Vereins, erhielt Michael Jaskulewicz als erstes Mitglied eine Auswahl verschiedener Sorten. “Hier gewesen zu sein und das abzuholen war ein absolut geiles Gefühl”, sagte er. Per App wird kontrolliert, wer wie viel bereits abgeholt hat.

Laut einer Vereinssprecherin waren Feierlichkeiten nicht erlaubt. Es waren alle Mitglieder eingeladen, erschienen sind 100. “Es ist der besondere Moment, auf den wir gewartet haben”, sagte die Sprecherin im Vorfeld. “Jedes Gramm, das nun ausgegeben werde, sei ein Gramm, das nicht auf dem Schwarzmarkt gekauft wird. Vor etwa zwei Wochen hat der Verein Blüten von 200 Pflanzen geerntet. Von kommendem Freitag an soll das Cannabis an vier Tagen pro Woche zu festen Zeiten an die Mitglieder ausgegeben werden,” heißt es dazu seitens der Tagesschau.

In Niedersachsen wurden bereits 21 Anträge für CSCs gestellt. Der erste wurde jetzt genehmigt. Du willst deinen eigenen CSC eröffnen? Die Kampagne CSCistOk hilft dir dabei.

Ein Beitrag von Simon Hanf