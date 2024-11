Hochschule: Merseburg

Langer Tag des Hanfes an der Hochschule Merseburg. Unter dem Motto: “RAUS AUS DER KOHLE, REIN IN DEN HANF”!

Die Hochschule Merseburg veranstaltet den langen Tag des Hanfes. Es wird ein faszinierender Einblick in die Forschung die Welt des Hanfes gegeben. Für jeden Hanffreund definitiv einen Besuch wert.

Am 23.11.2024 09:00 bis 16:45 Uhr in der Hochschule Merseburg (Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg). Die Veranstaltung ist dabei auch noch kostenlos.

Hanf zählt zu den ältesten und vielseitigsten Nutzpflanzen der Welt. Heute erlebt die Nutzung dieser Pflanze eine Wiederentdeckung in vielen Bereichen: Von Medizin und Gesundheit über Ernährung, Bauwesen, Textilien, Landwirtschaft bis zum Gebrauch als Genussmittel. Die neugegründete Forschungsgruppe »Bio-Rohstoffe« der Hochschule Merseburg lädt zu einem Aktionstag am 23.11.2024 ein.

Alle Gäste erhalten hier eine einzigartige Gelegenheit, die Bandbreite der Nutzung dieser besonderen Pflanze zu entdecken, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und sich zu vernetzen. Der »Lange Tag des Hanfes« richtet sich sowohl an Interessierte als auch an Experten. Vorträge, Workshops und Diskussionen behandeln vier spannende Themenbereiche: Cannabis in der Medizin, in der Bioökonomie, für Gesundheit und Wohlbefinden und nicht zuletzt wird es auch um das neue Cannabisgesetz und seine Bedeutung im Alltag gehen.

Weitere Informationen finden sich auf der Website der Hochschule Merseburg.

Ein Beitrag von Simon Hanf