Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Hildesheim: Rollerfahrer auf Cannabis und Speed bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei erwischt. Verfahren wurde eingeleitet.

In Bad Salzdetfurth wurde am 28.10.2024 kurz nach 20:00 ein Fahrer einer Kleinkraftrades bei einer Verkehrskontrolle überprüft. Dies berichtet die news,de. Der 38-jährige Fahrer wurde in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth angetroffen. Laut Polizeibericht gab es bei der Kontrolle Anzeichen dafür, dass der Verkehrsteilnehmer unter Cannabis- und Amphetamin-Einfluss stand. Die Beamten fanden bei ihm eine geringe Menge Amphetamin und beschlagnahmten dieses umgehend.

Der Mann wurde in eine nahegelegene Klinik zur Blutabnahme gebracht. Er musste anschließend alleine nach Hause laufen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Daher hier erneut der Hinweis, berauschtes Verfahren ist und bleibt illegal und das ist auch wichtig, um die Verkehrssicherheit zu wahren.

Rauschgiftdelikte im Kreis Hildesheim: Ein Blick auf die Kriminalstatistik

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes (BKA) wurden im Jahr 2022 im Kreis Hildesheim insgesamt 1.009 Rauschgiftdelikte registriert. Davon blieb es in 1 % der Fälle bei einem Versuch. Die Aufklärungsquote betrug 97 %. Von den 901 ermittelten Tatverdächtigen waren 789 Männer und 112 Frauen, wobei 17 % der Tatverdächtigen nicht-deutscher Herkunft sind. Im Vergleich dazu verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2021 insgesamt 1.061 Rauschgiftdelikte im Kreis Hildesheim, mit einer Aufklärungsquote von 95 %.

In Niedersachsen wurden bislang 21 Anträge für CSCs gestellt.

Ein Beitrag von Simon Hanf