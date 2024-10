Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Illegaler Cannabishandel im Supermarkt – Die Polizei hat in mehreren V-Märkten Cannabis-Setzlinge sichergestellt und ermittelt nun wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Handel. Am 17. Oktober fand im V-Markt im Euro-Industriepark eine Razzia statt, bei der 38 Marihuana-Setzlinge sichergestellt wurden. Die Behörden gehen davon aus, dass die Pflanzen seit Anfang Oktober zum Verkauf angeboten wurden. Dies berichtet Merkur.

Einen Tag zuvor hatten Ermittler bereits in zwei V-Märkten im Allgäu zugeschlagen. In Füssen wurden 35 Pflanzen sichergestellt, während in Kaufbeuren 39 Pflanzen beschlagnahmt wurden.

Laut Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann besteht der Verdacht, dass die Pflanzen über das Kassensystem verkauft wurden. Er betont, dass der gewinnbringende Verkauf von Cannabispflanzen den Tatbestand des Handeltreibens mit Cannabis erfüllt und somit illegal ist. Hörmann erklärte, dass es sich um in Töpfen eingepflanzte Setzlinge handelt, die unter das Konsumcannabisgesetz fallen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens, was theoretisch mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Derzeit gibt es einen Anfangsverdacht gegen die Verantwortlichen für Einkauf und Verteilung in den einzelnen Märkten. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Wie die Marihuana-Pflanzen in die V-Märkte gelangten, ist unklar. Möglicherweise handelt es sich um ein Versehen in Anbetracht der neuen Rechtslage, die seit Mai teilweise eine Legalisierung von Cannabis beinhaltet. Einige Händler verkaufen seitdem offen Cannabis-Pflanzen. Auf Anfrage wollte sich die Geschäftsführung des Familienunternehmens, das 39 Filialen in Bayern betreibt und eine breite Produktpalette von Anoraks bis Zwiebeln anbietet, nicht äußern. In den Münchener Filialen sind derzeit herbstliche Grabkerzen und Halloween-Kostüme im Angebot. Im Jahr 2022 gab es bereits bei Lidl ein Ermittlungsverfahren wegen angeblichen THC-haltigen Produkten.

Ein Beitrag von Simon Hanf