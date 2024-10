Sachsen-Anhalt am Limit: Sieben Cannabis-Delikte registriert

Monatsbilanz des Landesverwaltungsamts Sachsen-Anhalt beweist: Hasch macht lasch

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Alle, aber auch alle haben sie davor gewarnt, dass mit der Cannabis-Teillegalisierung das über alles geliebte Vaterland untergehen und in die Steinzeit zurückfallen wird. Was wurden sie verspottet, die warnenden Stimmen aus den Reihen von CDU/CSU, AfD und Freien Wähler, obwohl jedem klar war, dass Maggus Söder und Konsorten Recht behalten würden. Seit dem 1. April dümpelt Deutschland nur noch so dahin, und alles wird schlechter. Mit Fug und Recht kann behauptet werden: Die Deutschen sind auf Droge und zu nichts mehr zu gebrauchen.

Die asoziale Marktwirtschaft befindet sich auf Talfahrt, das Gesundheitssystem kollabiert, und der Dönerpreis geht wegen der hohen Nachfrage von Kiffern durch die Decke. Deutschland blutet seit der völlig verantwortungslosen Teillegalisierung aus. Man kann schon jetzt von einem „Failed State“ sprechen, in dem nichts mehr richtig funktioniert und die Bevölkerung nur noch im Haschkoma vor sich her dämmert. Dass das so ist, beweist der hohe Krankenstand bei Beschäftigten. Bereits im August gab es laut AOK so viele Krankmeldungen wie im Gesamtjahr 2023.

Dass für den Niedergang Deutschlands einzig und allein die Cannabis-Freigabe ursächlich ist, dürfte somit nicht mehr zu leugnen sein. Der zügellose Haschgiftkonsum der Deutschen breitet sich wie eine Epidemie aus, und immer mehr vormals fleißige Werktätige fallen der chronischen Faulkrankheit zum Opfer.

Besonders im deutschen Verwaltungsapparat scheinen die Beamten und Angestellten die neue Freiheit zu genießen. Böse Zungen behaupten, der Amtsschimmel sei vom vielen Kiffen überhaupt nicht mehr in der Lage zu wiehern. Und mal ehrlich: Wie sonst lässt sich erklären, dass der unerlaubte Besitz und Individualkonsum von Cannabis kaum noch verfolgt und geahndet wird?

Jahrzehntelang wurden dank der Cannabis-Prohibition jährlich annähernd 200.000 kleine Kiffer von den Behörden drangsaliert und abgestraft, was immense Manpower und Fleißarbeit erforderte. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Man schläft sich in der Amtsstube aus und genießt bei einem Pläuschchen mit den Kollegen die Untätigkeit.

Bestes Beispiel ist Sachsen-Anhalt. Seit einem Monat ist das Landesverwaltungsamt für die Durchsetzung der Strafbestimmungen des Cannabis-Gesetzes zuständig. Doch die Meldungen, die Polizei- und Ordnungsbehörden an das Amt weiterleiten, trudeln nur spärlich ein. In einer Pressemitteilung heißt es: „Im Augenblick sind mehrere Meldungen über die nicht ordnungsgemäß erfolgte Sicherung vor unberechtigtem Zugriff auf Cannabis beziehungsweise Cannabisprodukte vorgelegt worden. (…) Aktuell liegen sieben Fälle vor, die derzeit bearbeitet werden.“

Wie bitte? Ganze sieben Fälle! Kaum zu glauben. Was ist da los in Sachsen-Anhalt? Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass die dortige Staatsdienerschaft gar nicht mal so unzufrieden mit dem linksgrün versifften Cannabis-Gesetz ist. Nur allzu verständlich, schließlich gibt’s ja nichts Schöneres, als sein Geld mit Nichtstun, also im Schlaf zu verdienen.