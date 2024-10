Hurra: Tyson bricht Dir den Kiefer!

Royal Queen Seeds und TYSON 2.0 präsentieren limitierte Jawbreaker-Sammlerbox

Einführung in eine einzigartige Cannabis-Kollaboration

Royal Queen Seeds (RQS), eine der weltweit führenden Saatgutbanken im Cannabissektor. TYSON 2.0 ist die Premium-Cannabismarke, die von der Boxlegende Mike Tyson gegründet wurde. Beide haben eine neue, limitierte Sammlerbox auf den Markt gebracht. Diese Veröffentlichung findet kurz vor Mike Tysons Rückkehr in den Boxring im November statt. Sie markiert eine spannende Kollaboration zwischen diesen beiden großen Namen in der Cannabis- und Popkulturwelt.

Mike Tyson with the JawBreaker Up Close Box

Limitierte Jawbreaker-Sammlerbox als einmaliges Erlebnis

Diese exklusive Sammlerbox, von der weltweit nur 2000 Exemplare existieren, bietet Cannabisliebhabern und Sammlern ein besonderes Stück Geschichte. Jede Box ist nummeriert und enthält ein Echtheitszertifikat sowie fünf feminisierte Jawbreaker-Samen, TYSON 2.0 Papers, einen Grinder und limitierte wiederverwendbare Filter. Diese Sammlerbox bietet Fans eine Möglichkeit, sich an den mit Spannung erwarteten Kampf von Mike Tyson am 15. November 2024 zu erinnern und gleichzeitig in den Genuss von hochwertigen Cannabisprodukten zu kommen.

Die Kraft hinter Jawbreaker

Die Jawbreaker-Sorte ist die neueste Entwicklung in der erfolgreichen Partnerschaft zwischen RQS und TYSON 2.0. Diese Sorte ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Zuchtarbeit. Sie tritt in die Fußstapfen früherer Erfolgsprodukte wie Gelato 44 und Dynamite Diesel. Jawbreaker verspricht nicht nur ein starkes High, sondern steht auch für Qualität und Beständigkeit. Es ist sowohl für Anfänger als auch erfahrene Cannabisnutzer geeignet.

Zitate von RQS und Mike Tyson

Shai Ramsahai, Präsident von Royal Queen Seeds, beschreibt die Sammlerbox als eine “einzigartige Möglichkeit, die Aufregung des bevorstehenden Kampfes von Mike Tyson festzuhalten”. Mike Tyson selbst hebt hervor, dass die Box nicht nur für Cannabisliebhaber gedacht ist, sondern auch für Sammler, die diesen bedeutenden Moment in seiner Karriere festhalten möchten. Er betont, dass die Jawbreaker-Sammlerbox den Geist seines bevorstehenden Kampfes einfängt – intensiv, kraftvoll und voller Hingabe.

Royal Queen Seeds: Ein Marktführer in der Cannabisbranche

Royal Queen Seeds wurde 2007 gegründet und hat sich seither als einer der Marktführer in der Cannabisgenetik etabliert. Mit einem strengen Fokus auf Qualität testet RQS jeden Samen auf Keimfähigkeit, Vitalität und Ertrag, um sowohl Genuss- als auch Medizinalanwendern ein optimales Produkt zu bieten. Die Anerkennung des Unternehmens durch renommierte Auszeichnungen und mehrere Cannabis-Cup-Siege sprechen für seine herausragende Arbeit im Bereich Zucht und Innovation.

TYSON 2.0: Mike Tysons Cannabis-Erbe

TYSON 2.0 wurde 2022 von der Boxlegende Mike Tyson gegründet. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, in jedem Markt hochwertige Cannabisprodukte zu liefern. Mit einer breiten Palette an Cannabisprodukten hat sich TYSON 2.0 schnell zu einer führenden Marke entwickelt, die nicht nur für Qualität, sondern auch für Mike Tysons Geist der Exzellenz steht. Die Kollaboration mit RQS und die Einführung der Jawbreaker-Sammlerbox ist ein weiterer Meilenstein in Mike Tysons Vermächtnis – sowohl als Boxer als auch als Cannabisunternehmer.

Mit dieser Kombination aus hochwertigen Produkten und der Einbindung eines so prominenten Namens wie Mike Tyson wird die Jawbreaker-Sammlerbox zweifellos ein Erfolg. Für Cannabisliebhaber und Fans des legendären Boxers bietet sie die perfekte Verbindung von Leidenschaft, Geschichte und Innovation.

Die Samen findest du im Shop von RQS.